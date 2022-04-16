Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 17.04.2022 01:41
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.04.2022 01:41
    ABONE OL

    Kocaeli'de emniyet güçlerinden uyuşturucu operasyonu: Yakalanan 3 kişi tutuklandı

    Kocaeli'nin Çayırova ve Derince ilçelerinde emniyet güçleri tarafından başarılı bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Baskınlar sonucunda yakalanan 3 kişi tutuklandı.

    AA
    Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu

    Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

    İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetler kapsamında, 14 Nisan'da Çayırova ve Derince ilçelerinde yapılan 3 farklı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

    Yapılan aramalarda, 1 kilo 480 gram sentetik kannabinoid, 128,45 gram metamfetamin, 330 gram sıvı metamfetamin, 30 gram esrar, 12 adet sentetik ecza, 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 250 lira ele geçirildi.

    Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen A.H. I.Y. ve H.Y. tutuklandı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Erdoğan, sanatçılarla iftarda bir araya geldi
    Haberler Yaşam Kocaeli'de emniyet güçlerinden uyuşturucu operasyonu: Yakalanan 3 kişi tutuklandı
        SON DAKİKA