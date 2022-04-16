Ablası Ezgi'nin kaza gün girdiği deneme sınavında birinci olduğunu açıkladı. Osman S.'nin ifadesine sert tepki gösteren kızların öğrenci arkadaşları "Nasıl oluyor da düşük hızla gidiyor ve arkadaşımızı hayattan koparacak kadar ağır yaralıyor. İfadesinde kızların kendisine çarptığını söylemiş. Böyle bir şey mümkün olabilir mi?" dedi.