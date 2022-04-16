Gaziantep'te lise son sınıf öğrencisi Ezgi Yiğit'in ölümüne, Şimal Toprak'ın da ağır yaralanmasına neden olan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü 17 yaşındaki Osman S., kızların scooter'la aracına çarptığını iddia ederek suçsuz olduğunu söyledi.
Kendisinin Ezgi ve Şimal gibi 17 yaşında ve öğrenci olduğunu söyleyen Osman S. "Dershaneye yetişmeye çalışıyordum. Hava karanlıktı. Benim görüş mesafem iyiydi, yol aydınlıktı. 50- 60 kilometre hızla gidiyordum. Bir anda onlar tali yoldan ana yola önüme çıkıp bana çarptılar. Durup yaralılara yardım ettim, ambulansı da aradım" dedi. S., Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanarak Gaziantep L Tipi Cezaevi'ne konuldu.
Ablası Ezgi'nin kaza gün girdiği deneme sınavında birinci olduğunu açıkladı. Osman S.'nin ifadesine sert tepki gösteren kızların öğrenci arkadaşları "Nasıl oluyor da düşük hızla gidiyor ve arkadaşımızı hayattan koparacak kadar ağır yaralıyor. İfadesinde kızların kendisine çarptığını söylemiş. Böyle bir şey mümkün olabilir mi?" dedi.