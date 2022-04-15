Son dakika: Eda Nur Kaplan'a "cinsel saldırı" davasında sanıklar Yusuf Güzelyurt ve Mehmet Ardıçoğlu için istenen ceza belli oldu

Savcı, mütalaasında Güzelyurt ve Ardıçoğlu'nun Kaplan'a yönelik "nitelikli cinsel saldırı" suçunu gerçekleştirdiklerini belirterek, sanıkların Türk Ceza Kanunu'nun 102/3-a maddesi uyarınca 18'er yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmasını istedi.

Söz alan müşteki avukatları, mütalaa doğrultusunda sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Tutuklu sanık Ardıçoğlu, savunmasını hazırlamak için süre istedi.

Ardıçoğlu, "Dosyada hiçbir şey yokken tutukluyum. O kadar rapor sunuldu, en azından raporların birinde aleyhe bir şey olabilirdi ancak yok. Sosyal medya üzerinden bu duruma geldik, tutuksuz yargılanmak istiyorum." dedi.