80 kiloluk halterin altında kaldı! Bench press'te 5 kemik kırıldı

Edinilen bilgiye göre olay, geçen 13 Nisan Çarşamba günü akşam 22.45 sıralarında merkez Çukurova ilçesindeki bir spor salonunda meydana geldi. İddiaya göre, uzun yıllardır vücut geliştirme sporu yapan Türkçe Öğretmeni Görkem İkiz (42), bench press yapmak için uzandığı sehpada elinden kayan 80 kilogram ağırlığındaki halterin altında kaldı.