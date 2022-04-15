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    • Yaşam
    • 15.04.2022 07:04
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    • 15.04.2022 07:35
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    Sarıyer'de korku dolu anlar! Gecekondunun üzerine TIR devrildi

    Son dakika haberi! İstanbul Sarıyer ilçesi, Maden Mahallesi'nde bir gecekondunun üzerine tır devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen tır sebebiyle gecekonduda mahsur kalanlar olduğu belirtildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Korku dolu anlar! Evin üstüne TIR devrildi

    Kaza, Sarıyer Özdereiçi Caddesi üzerinde meydana geldi. Remzi B. idaresindeki 34 BV 1304 plakalı TIR, kontrolü kaybetmesi sonucu gecekondunun üzerine devrildi.


    İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gecekondunun içinden yaralı olarak çıkarılan İbrahim Tosun, Ayşe Tosun, Türkan Tosun, Rafet Tosun'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazada yaralanan Remzi B. ise Seyrantepe Şişli Eftal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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    Haberler Yaşam Sarıyer'de korku dolu anlar! Gecekondunun üzerine TIR devrildi
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