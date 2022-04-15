Adana'da bir kişi oğluna küfrettiğini ileri sürdüğü komşusunu bıçakla yaraladı. Alınan bilgiye göre, olay gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi, Güzelyalı Mahallesinde meydana geldi. E.U. oğluna kürettiğini ileri sürdüğü komşusu A.İ.S. tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine E.U. bıçakla komşusunu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Olayın bildirilmesinin ardından sağık ekipleri yaralı A.İ.S.'yi ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Gözaltına alınan E.U. polis merkezine götürüldü.
- Yaşam
- 15.04.2022 08:22
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- Son Güncelleme:
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- 15.04.2022 08:22
Adana'da oğluna küfreden komşusunu bıçakladı
Adana'da bir kişi oğluna küfrettiğini iddia ettiği komşusunu bıçaklayarak yaraladı. Gece saatlerinde yaşanan olayda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, komşu ise gözaltına alındı.
Adana'da bir kişi oğluna küfrettiğini ileri sürdüğü komşusunu bıçakla yaraladı. Alınan bilgiye göre, olay gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi, Güzelyalı Mahallesinde meydana geldi. E.U. oğluna kürettiğini ileri sürdüğü komşusu A.İ.S. tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine E.U. bıçakla komşusunu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.