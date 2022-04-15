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    • Yaşam
    • 15.04.2022 08:22
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    • 15.04.2022 08:22
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    Adana'da oğluna küfreden komşusunu bıçakladı

    Adana'da bir kişi oğluna küfrettiğini iddia ettiği komşusunu bıçaklayarak yaraladı. Gece saatlerinde yaşanan olayda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, komşu ise gözaltına alındı.

    Oğluna küfreden komşusunu bıçakladı

    Adana'da bir kişi oğluna küfrettiğini ileri sürdüğü komşusunu bıçakla yaraladı. Alınan bilgiye göre, olay gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi, Güzelyalı Mahallesinde meydana geldi. E.U. oğluna kürettiğini ileri sürdüğü komşusu A.İ.S. tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine E.U. bıçakla komşusunu vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

    Olayın bildirilmesinin ardından sağık ekipleri yaralı A.İ.S.'yi ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Gözaltına alınan E.U. polis merkezine götürüldü.

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