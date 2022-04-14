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    • Yaşam
    • 15.04.2022 04:33
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    • 15.04.2022 04:33
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    Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

    Kütahya'da emniyet güçleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen başarılı operasyon sonucunda yakalanan 2 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İHA
    Kütahya’da uyuşturucu operasyonu

    Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen ve polis tarafından yakalanan 2 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından uyuşturucu getireceği değerlendirilen şüpheli bir aracı şehir girişinde durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, 227,84 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 22 adet tabanca fişeği, 1 adet av tüfeği ve 25 adet fişeği ile 2 adet payp ele geçirdi. Uyuşturucu maddeler ve silahlara el konulurken K.K. ve Y.Ş. isimli şüphelileri gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.Ş. ve K.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

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