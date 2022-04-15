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    • Yaşam
    • 15.04.2022 16:54
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    • 15.04.2022 16:54
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    Nakliyeciler ile galericiler birbirine girdi! Lüks araçlar arasında bir kişi bıçaklandı

    Kadıköy'de galeriden nakliye yapan işçiler ile galeri çalışanları arasında çıkan kavgada tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Lüks araçlar arasında başlayıp sokağa taşan kavgada 1 kişi bıçaklandı. Kavga cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

    Nakliyeciler ile galericilerin kavgası

    Olay saat 09.30 sıralarında Fahrettin Kerim Gökay caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre galeriye nakliye için gelen işçilerle galeri çalışanları arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada tekmeler, yumruklar, demirler havada uçuştu.

    Taraflar arasında galerideki araçların çevresinde kovalamaca da yaşandı. Yere düşen bir kişinin defalarca tekmelendiği görüldü. Kavga sırasında sinirlenen bir kişi de otomobile yumruk attı.

        KAVGADA 1 KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI
        Çıkan kavgada nakliyecilerden biri bıçaklandı. Yerde yatan yaralı otomobille hastaneye kaldırılırken, bıçaklı saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerin olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Polis olay yerinde inceleme yaparken kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.

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