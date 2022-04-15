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    • Yaşam
    • 15.04.2022 17:03
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    • 15.04.2022 17:08
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    Marmaris'te yakalanan "Baron" lakaplı Rawa Majid'in ifadesi ortaya çıktı: Nasıl yakalandım ben de anlayamadım

    Marmaris'te parkta unuttuğu içinde para dolu çantayı polislerden almaya gittiği sırada şüpheli tavırlar sergileyince yakalanan ve Interpol tarafından arandığı tespit edilen "Baron" lakaplı uyuşturucu kaçakçısı Rawa Majid ifadesinde "Benden şüphe duyulmaması için kendimi armatör olarak tanıttım. Profesyonel olarak hazırlattığım sahte kimliğe rağmen gerçek kimliğim nasıl tespit edildi, inanın bunu anlayamadım" dedi.

    Marmaris’te yakalanan Baronun ifadesi ortaya çıktı

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde, parkta bulunan içi döviz dolu çantayı polisten teslim alırken şüpheli tavırlar sergileyince yapılan araştırmada Interpol tarafından arandığı ortaya çıkıp tutuklanan Irak uyruklu uyuşturucu kaçakçısı Rawa Majid'in (36) ifadesi ortaya çıktı. Çantayı bulan belediye işçisine teslim edilmek üzere polislere 400 dolar ödül verdiğini anlatan 'Baron' lakaplı Majid'in, "Benden şüphe duyulmaması için kendimi armatör olarak tanıttım. Profesyonel olarak hazırlattığım sahte kimliğe rağmen gerçek kimliğim nasıl tespit edildi, inanın bunu anlayamadım" dedi.



    Marmaris Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü personeli Ali Eren, İçmeler Mahallesi'ndeki Koca Mehmet Parkı'nda çiçeklerin bakımını yaptığı sırada bankta bir çantanın unutulduğunu fark etti. Kontrol ettiği çantanın içerisinde döviz ve Türk Lirası olduğunu gören Eren, durumu amirlerine bildirdi. Yetkililerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 12 bin 400 dolar ve 2 bin 400 liranın bulunduğu çantayı tutanakla teslim aldı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, çantanın Miran Othaman isimli kişiye ait olduğunu tespit etti. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek çantasını teslim alan Othaman, Ali Eren'e ulaştırılması için polislere 400 dolar ödül verdi. Çantayı aldığı sırada şüpheli tavırlar sergileyen Miran Othaman, takibe alındı. Geniş kapsamlı soruşturmada, sahte kimlik kullandığı belirlenen kişinin, Interpol tarafından uyuşturucu kaçakçılığı suçundan aranan 'Baron' lakaplı Rawa Majid olduğu belirlendi. Majid, İçmeler Mahallesi'ndeki villaya düzenlenen operasyonla yakalanırken, evde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 1 havalı tüfek ile 21 mermi ele geçirildi. Majid'in bir ay önce Türkiye'ye geldiği belirtildi.



    'KENDİMİ ARMATÖR OLARAK TANITTIM'
    Gözaltına alınan Rawa Majid, polisteki ifadesinde, "Türkiye'ye tatile geldim. Bodrum'da tatil yaptıktan sonra Marmaris'e gelerek villa kiraladım. Yürüyüş yaptıktan sonra dinlenmek için banka oturdum. Bir anlık dalgınlığım nedeniyle çantamı unuttum. Çantamı teslim aldıktan sonra yakalanacağım aklımın ucuna gelmedi. Benden şüphe duyulmaması için kendimi armatör olarak tanıttım. Belediye işçisine teslim edilmek üzere polislere 400 dolar ödül verdim. Profesyonel olarak hazırlattığım sahte kimliğe rağmen gerçek kimliğim nasıl tespit edildi inanın bunu anlayamadım" dedi. Uyuşturucu kaçakçısı olduğu nedeniyle çevresindekilerin kendisine 'Baron' lakabı taktığı öğrenilen Majid, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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    Marmaris’te yakalanan Baronun ifadesi ortaya çıktı
    Haberler Yaşam Marmaris'te yakalanan "Baron" lakaplı Rawa Majid'in ifadesi ortaya çıktı: Nasıl yakalandım ben de anlayamadım
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