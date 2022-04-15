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    • Yaşam
    • 15.04.2022 15:30
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    • 15.04.2022 15:30
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    Antalya'daki uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı

    Emniyet ekipleri tarafından uyuşturucu madde satışı yaptığı sırada yakalanan H.Ş., gözaltına alınarak adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

    Antalya’daki uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı

    Antalya'da H.Ş., isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine emniyet ekipleri harekete geçti.

    İHA'nın haberine göre; Polis ekipleri tarafından bir süre takibe alınan H.Ş., Alanya otogarında buluşup, daha sonra ara sokakta uyuşturucu madde sattığı İ.Ş. ve B.K. ile gözaltına alındı.

    ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

    H.Ş.'nin üst aramasında 32 adet uyuşturucu hap, ev aramasında ise 47,80 gram metamfetamin ve hassas terazi; uyuşturucu madde satın alan iki şüphelinin üzerinden ise toplamda 6 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ş., uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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    Haberler Yaşam Antalya'daki uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı
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