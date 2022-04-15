Hafta sonu bankalar açık mı? 🔔16-17 Nisan Cumartesi-Pazar bankalar hizmet veriyor mu? 📣Akbank, Ziraat Bankası, Garanti çalışma saatleri...

HAFTA SONU BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar hafta içi çalışıyor hafta sonu ise hizmete ara veriyor. Bankalar genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor ancak şubelere saat 17.00'a kadar müşteri kabul ediyor. Bankanızın çalışma saatini şube telefonundan arayarak da netleştirebilirsiniz.