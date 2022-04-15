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    • Yaşam
    • 15.04.2022 17:27
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    • 15.04.2022 17:31
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    Hafta sonu bankalar açık mı? 🔔16-17 Nisan Cumartesi-Pazar bankalar hizmet veriyor mu? 📣Akbank, Ziraat Bankası, Garanti çalışma saatleri...

    Tüm illerden vatandaşlar Hafta sonu bankalar açık mı? 🔔16-17 Nisan Cumartesi-Pazar bankalar hizmet veriyor mu sorularına yanıt arıyor. Haftanın son iş günü tamamlandı ve pek çok işlemlerin halledildiği, en çok ziyaret edilen kurumlar arasında yer alan bankaların hafta sonunda işleme açık olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Hafta içi işlemlerini yetiştiremeyenler Pazartesi gününü bekleyip beklemeyeceğini öğrenmek istiyor. Akbank, Ziraat Bankası, Garanti ve daha pek çok bankanın güncel çalışma saatlerini haberimizden inceleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Hafta sonu bankalar açık mı?

    Hafta sonu bankalar açık mı? 🔔16-17 Nisan Cumartesi-Pazar bankalar hizmet veriyor mu? 📣Akbank, Ziraat Bankası, Garanti çalışma saatleri nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bankalar aracılığı ile işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaş şubelere gitmeden önce hangi gün ve saatlerde bankaların hizmet verip vermediğini öğrenmek istiyor. İşte detaylar...

    HAFTA SONU BANKALAR AÇIK MI?

    Bankalar hafta içi çalışıyor hafta sonu ise hizmete ara veriyor. Bankalar genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor ancak şubelere saat 17.00'a kadar müşteri kabul ediyor. Bankanızın çalışma saatini şube telefonundan arayarak da netleştirebilirsiniz.

    İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

    İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

    GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ

    Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

    TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

    TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

    HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

    Halkbank Çalışma Saatleri, 02.06.2021 tarihi itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

    AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

    Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        VAKIF BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

        Vakıf Bank çalışma saatleri 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.

        ZİRAAT ÇALIŞMA SAATLERİ

        Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        YAPI KREDİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

        Yapı Kredi şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

        Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

        FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

        QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir

        ING BANK ÇALIŞMA SAATLERİ

        ING Bank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
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        Haberler Yaşam Hafta sonu bankalar açık mı? 🔔16-17 Nisan Cumartesi-Pazar bankalar hizmet veriyor mu? 📣Akbank, Ziraat Bankası, Garanti çalışma saatleri...
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