Hafta sonu bankalar açık mı? 🔔16-17 Nisan Cumartesi-Pazar bankalar hizmet veriyor mu? 📣Akbank, Ziraat Bankası, Garanti çalışma saatleri nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Bankalar aracılığı ile işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaş şubelere gitmeden önce hangi gün ve saatlerde bankaların hizmet verip vermediğini öğrenmek istiyor. İşte detaylar...
HAFTA SONU BANKALAR AÇIK MI?
Bankalar hafta içi çalışıyor hafta sonu ise hizmete ara veriyor. Bankalar genel olarak 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında hizmet veriyor ancak şubelere saat 17.00'a kadar müşteri kabul ediyor. Bankanızın çalışma saatini şube telefonundan arayarak da netleştirebilirsiniz.
İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ
İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
GARANTİ BBVA ÇALIŞMA SAATLERİ
Garanti BBVA şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
TEB ÇALIŞMA SAATLERİ
TEB şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Halkbank Çalışma Saatleri, 02.06.2021 tarihi itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 olarak güncellenmiştir. Şubeler saat 17.00'ye kadar müşteri kabul edecektir.
AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ
Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.