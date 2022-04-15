İETT mağduriyet yarattı! Bakıma alınan asansör nedeniyle engelli yaşlı ve bebeklileri zor durumda kaldı

Başta Yeşilkent Mahallesi olmak üzere, Esenyurt'tan gelen otobüs ile minibüslerinin durağının bulunduğu Merkez Mahallesi'ndeki Merkez- Üniversite Kampüsü Metrobüs Durağı'nın kuzey kesiminde her gün özellikle sabah ve akşam saatlerinde büyük yoğunluk yaşanıyor.
Minibüs ve İETT otobüslerinden inenlerin yanı sıra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampusü'ndeki birimlere gidip gelenlerin sayısı bu kesimde belirli saatlerde büyük artış gösteriyor.
Mevcut asansör, geçen 29 Mart'ta elektrik hatlarının değiştirileceği belirtilerek, 1 aylık bakıma alındı.