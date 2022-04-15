Samsun'da dev dalgalar kıyıyı yuttu! Karadeniz evlere adım adım yaklaşıyor





İlçenin 58 haneli Sancalı Mahallesi'ndeki kumla kaplı kıyı şeridi, rüzgarla birlikte etkili olan dalgalar nedeniyle aşınıyor. Aşınma nedeniyle deniz, karaya doğru sokuluyor. Evler ile deniz arasındaki mesafe her geçen gün daralıyor. Bazı evlerin denize uzaklığı 30 metrelere kadar düştü. Kıyı erozyonu, mahalle yoluna yaklaştı. Hem toprak hem de ağaç kaybı yaşayan mahalleli, yetkililerden çözüm bulunmasını istedi.