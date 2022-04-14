Yok artık! Demirleri çalınan elektrik direği devrildi

Söz konusu direk, dün sabah saatlerinde rüzgarın etkisiyle devrildi. Teller kopunca bazı bölgeler elektriksiz kaldı.

"İNSANLIKTAN NASİPLERİNİ ALMAMIŞLAR"

Direğin devrildiği yere giden Şükrü Dişkaya, durumun bölgede yaşayan insanları mağdur ettiğini söyledi.

Bölgenin, enerji hatlarının geçiş bölgesi olduğunu söyleyen Dişkaya, "Önce mahalleye daha yakın bir direğin demirlerini çaldılar. Biz onu gördük, yetkililere bildirdik. Orada onarım çalışması yapıldı. Şimdi de bu direğin demirini çalmışlar ve devrilmesine neden oldular.

Çalıp hurdacılara satıyorlar. İnsanlıktan nasiplerini almamışlar. Alsalardı, bu direğin kaç eve elektrik götürdüğünü düşünürlerdi" diye konuştu.