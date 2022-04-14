200 yıllık genelevin altından tarih fışkırdı! Yer: Karaköy

KÜLTÜR YOLU İÇİN ÖNEMLİ

İstanbul rehberi ve kent araştırmacısı Selçuk Eracun, bölgenin tarihi Ceneviz ve Venedik şehir devletlerine kadar indiğini belirtirken, dönem haritalarının incelenmesi ve uzmanların çalışmaları sonucunda binaların tarihlenebileceğini belirtti. Eracun, "İlk incelemelere göre inşaatın durdurulması doğru. Tarihsel olarak bir duvar kalıntısı var. Yıkılan binadan bağımsız bu binanın tarihlendirilmesi Beyoğlu Kültür Yolu'nun geçmişini daha eskiye götürebilir." dedi.

Roy Oksen ise, "Beyoğlu Kültür Yolu projesi bölgenin tarihinin anlatılması ve ticari faaliyetlerin artması için çok önemli bir çalışma. Hayata geçirilmesini bekliyoruz" diye konuştu.

YIKIM İŞLEMİ TAMAMLANDI

Beyoğlu Belediyesi Zürafa, Alageyik ve Kadem Sokak'ın kültürel dönüşümünün tamamlanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Yapılan açıklamada, "Zürafa Sokak'ta 35 binanın yıkım işlemleri tamamlandı ve hafriyatı kaldırılıyor. Kalan 5 yapı için hak sahipleriyle kurul görüşüyor. Bir sinagog, sinagog müştemilatı ve bir tarihi hamam bulunuyor. Kurul kararının ardından tarihe kazandırılması için projelendirilecek" denildi.