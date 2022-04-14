Hastalanarak 28 kiloya düşen ATT Kübra, Başkan Erdoğan'dan yardım istedi: Çocuğum için direnmek zorundayım, fazla vaktim kalmadı





'KENDİ İMKANLARIMIZLA GİDEBİLECEĞİMİZ HER YERE GİTTİK'

Kızı Kübra Nur'un tüm bakımıyla tek başına ilgilenen Nurten Palut ise "3 yıldır kızım yatağa bağlı. 3-4 aydan beridir çok kötü durumda. Evde bebeği var. Bebeği de kendisi de bakıma muhtaç. Devlet büyüklerimizden, Cumhurbaşkanımızdan, Sağlık Bakanımızdan kızıma bir an önce yardım etmelerini istiyorum. Biz yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Kendi imkanlarımızla gidebileceğimiz her yere gittik ama artık bizim gücümüz yetmiyor. Kızımın durumu da ortada. Çok iyi değil. Onun için bir an önce bir şeyler yapılmasını istiyoruz. Birçok yere müracaat ettik ama dönüş olmuyor. O yüzden bir an önce ne yapılacaksa yapılsın" diye konuştu.

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