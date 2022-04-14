Son dakika: Ümraniye'deki scooter kazasında yargılanan Rıza Öndil'in cezası belli oldu

AİLE AVUKATI BİLİNÇLİ TAKSİR HÜKÜMLERİNDEN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Aile avukatı Evren Ergin Akça esas hakkındaki savunmasında "Her ne kadar Cumhuriyet Savcısı önceki celse verdiği mütalaada sanığın taksirle cezalandırılmasını talep etmişse de biz bilinçli taksir hükümlerinden cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Savcı geçen celse verdiği mütalaasını tekrar etti.

KEŞKE BEN ÖLSEYDİM

Söz verilen tutuksuz sanık Rıza Öndil ise "Ben olay olduğu sırada otobüsün camlarına doğru yumruklarla vurdum. Ben böyle bir olayın olmasını istemezdim. Keşke ben ölseydim. Psikolojim bozuldu. Bilinçli olarak yaptığım bir iş değildir" dedi.

Sanık avukatları müvekkilinin beraat etmesini talep etti.