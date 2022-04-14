Güneş fırtınası nedir? Güneş fırtınası ne zaman yaşanacak, nasıl etkiler bırakacak? NASA'dan korkutan güneş fırtınası açıklaması...

Güneş fırtınası nedir? Güneş fırtınası ne zaman yaşanacak, nasıl etkiler bırakacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. NASA'dan korkutan güneş fırtınası açıklaması geldi ve detaylar araştırılmaya başlandı. Özellikle astrolojik gelişmeleri yakından takip edenler güneş fırtınası ile ilgili bilgileri merak eder oldu. İşte detaylar...
GÜNEŞ FIRTINASI NE ZAMAN YAŞANACAK?
Uzay hava fizikçisi olan Tamitha Skov Twitter üzerinden açıklamasını yaptı. Yaptığı açıklamasında fırtınanın yoğunlaşacağını beklediğini ifade ederek, 14 Nisan'da dünyaya çarpacağını iddia etti.
GÜNEŞ FIRTINASININ ETKİLERİ NELER OLACAK?
Skov, yaptığı açıklamasında, "Gelen Güneş fırtınası, 14-15 Nisan'da Kuzey Işıkları'nı orta enlemlere getirebilir. G2 düzeyindeki koşullara ulaşma şansı, yüksek enlemlerde %80 ve orta enlemlerde %20'dir. Radyo kesintisi riski düşük olmaya devam ediyor ancak amatör radio operatörleri ve GPS kullanıcıları gece kesintiye uğrayabilir" ifadesini kullandı.
Nasa ve NOAA modelleri, Güneş'teki hızlı rüzgar akışının, perşembe günü gezegenimizin manyetik alanına etki etmeden önce önlem almaya yardımcı olacağını tahmin ediyor. Daily Express'e göre bu durum uydu sistemlerinde dalgalanmalara da neden olabilir.