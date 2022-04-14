Çıkmaz sokak sapığı: Pantolonu açık şekilde geziyor

PANTOLONU AÇIK ŞEKİLDE BURALARDA GEZİP VE DOLANIYOR"

Bağırarak müdahale edilmediği taktirde sapığın daha da ileriye gidebileceğini mahalle sakinlerinden Ahmet Küçükoğul, "Başımıza böyle bir olay geldi. Tabii bir teşebbüse kalktı. Bu teşebbüsü biz öğrendik ve emniyet güçlerine haber verdik. Emniyet güçleri de olayı araştırıyor. Bu olay sonuca varılır. Adam pantolonu açık şekilde buralarda gezip ve dolanıyor. Etrafı kolaçan ediyor. İlerde bulunan betona kadar ilerliyor. Zaten çocukların yanına 2 metre bir şey kalıyor. Kardeşim balkonda bunu fark ediyor. Kardeşim seslenince, apar topar kaçıyor. Şayet kardeşim olmasa, eve girme teşebbüsünde bulunabilirdi. Adam oraya da girebilirdi. Biz artık yetkilerden bu olayın çözülmesini istiyoruz." dedi.