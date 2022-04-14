Çıkmaz sokak sapığı: Pantolonu açık şekilde geziyor

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki çıkmaz sokakta bulunan metruk bir binanın dibine çöken tacizci, sokağın sonunda boş alanda oyun oynayan çocukları izlemeye başladı.
Bir anda ayağa kalkan sapık, yaklaşık 15 dakika boyunca müstehcen hakaretler sergileyerek çocukları taciz etti.
ÜRKÜTÜCÜ ANLAR KAMERADA
Mastürbasyon yaparak çocukların oyun oynadığı bahçe duvarına kadar ilerleyen tacizci, yandaki apartmanda oturan bir kişinin durumu fark edip bağırmasıyla kaçarak bölgeden uzaklaştı. 35-40 yaşlarında olduğu tespit edilen sapığın, boş alanda vakit geçiren çocukları taciz ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.