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    • Yaşam
    • 15.04.2022 03:44
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    • 15.04.2022 03:44
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    Kocaeli'de gece yarısı korkunç kaza! 1 kişi öldü

    Kocaeli'nin İzmit ilçesinde TEM Otoyolu geçişinde gece yarısı bir minibüsün tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti 1 kişi de ağır bir şekilde yaralandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    DHA
    Kocaeli’de gece yarısı korkunç kaza

    İzmit'te, TEM Otoyolu geçişinde minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

    Kaza gece saatlerinde TEM Otoyolu İzmit Daniş Koper Viyadüğü üzerinde meydana geldi. İstanbul yönüne ilerleyen Niyazi Çelik idaresindeki 34 JL 4787 plakalı minibüs, önünde seyreden Turgut Yeni idaresindeki 16 LAG 27 plakalı TIR'a çarptı.

    Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralanan minibüs sürücüsü Nevzat Çelik'i hastaneye kaldırdı. Minibüsün yolcu tarafında oturan Berzat Aslan'ın ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Aslan'ın araç içerisinde sıkışan cesedi, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
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