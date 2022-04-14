Konya'da mide bulandıran olay! 2'si kadın 3 kişi 21 yaşındaki kıza 48 saat boyunca cinsel istismarda bulundu

Geçtiğimiz günlerde Konya'dan bir kayıp genç kız haberi gelmişti. 21 yaşındaki Demet A.'nın boynuna ip bağlayıp, bıçak zoruyla kaçıran ve götürdükleri rezidansta cinsel istismarda bulunup, saçını makas ve bıçakla kesen 2'si kadın 3 kişi tutuklandı. Hayatının en zor günlerini geçirdiğini belirten Demet, "Bana hiç unutamayacağım acıları yaşattılar. Beni çırılçıplak soyup, bu anları videoya aldılar. Eve çağıracakları kişilere tecavüz ettireceklerini söylediler. Cinsel istismarda bulundular. Psikolojik destek alacağım. Yaşadığım dehşeti unutamıyorum" dedi. (Tolga YANIK)
KISKANÇ SEVGİLİ ŞİMDİ YANDI
İzmir'de sevgilisi Zeynep Çetinkaya'yı sosyal medya hesabından bir erkeğin fotoğrafını beğendiği için beyzbol sopasıyla döven B.Ö (28) hakkında yeni bir dava daha açıldı. Darp suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası alan B.Ö hakkındaki yeni davada, 'şantaj' suçundan da 6 yıla kadar hapis cezası istendi. (CEYHAN TORLAK)
'AV'OKADO!
Altın meyve avokadonun tanesi 10 liraya fırladı! Çiftçi ise hırsız avına çıktı! Bahçesine kamera sistemi kurdu, silahla nöbet tutmaya başladı. Son dönemde popüler hale gelen avokado, altın meyve ilan edildi. Antalya'daki üreticiler, hasat için geri sayıma geçti. Tropikal meyvenin tanesi 10 liraya kadar yükseldi! Bu durum, hırsızların da ilgisini çekti! Yıl boyunca bahçelerden onlarca kez hırsızlık olayı yaşayan üreticiler de hareke geçti. Bahçeler, tel örgülerle çevrildi. Tüm alana güvenlik kamerası çekildi! Fotokapanlar ve tuzaklar kuruldu, eller tetikte nöbete geçildi! Üretici Alibey Doğan bahçesine güvenlik kamerası yerleştirdiğini ve her dakika cep telefonundan takip ettiğini söyledi.