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    Konya'da mide bulandıran olay! 2'si kadın 3 kişi 21 yaşındaki kıza 48 saat boyunca cinsel istismarda bulundu

    Konya’da 21 yaşındaki Demet, bir rezidansa kaçırıldı. 2’si kadın 3 kişi, talihsiz kıza 48 saat boyunca cinsel istismarda bulundu, yüzünde sigara söndürdü. Dehşetten sağ kurtulan kız tedavi altına alındı. İşte sizler için derlediğimiz 14 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan haberler...

    Rezidansta dehşet

    Geçtiğimiz günlerde Konya'dan bir kayıp genç kız haberi gelmişti. 21 yaşındaki Demet A.'nın boynuna ip bağlayıp, bıçak zoruyla kaçıran ve götürdükleri rezidansta cinsel istismarda bulunup, saçını makas ve bıçakla kesen 2'si kadın 3 kişi tutuklandı. Hayatının en zor günlerini geçirdiğini belirten Demet, "Bana hiç unutamayacağım acıları yaşattılar. Beni çırılçıplak soyup, bu anları videoya aldılar. Eve çağıracakları kişilere tecavüz ettireceklerini söylediler. Cinsel istismarda bulundular. Psikolojik destek alacağım. Yaşadığım dehşeti unutamıyorum" dedi. (Tolga YANIK)



    KISKANÇ SEVGİLİ ŞİMDİ YANDI
    İzmir'de sevgilisi Zeynep Çetinkaya'yı sosyal medya hesabından bir erkeğin fotoğrafını beğendiği için beyzbol sopasıyla döven B.Ö (28) hakkında yeni bir dava daha açıldı. Darp suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası alan B.Ö hakkındaki yeni davada, 'şantaj' suçundan da 6 yıla kadar hapis cezası istendi. (CEYHAN TORLAK)



    'AV'OKADO!
    Altın meyve avokadonun tanesi 10 liraya fırladı! Çiftçi ise hırsız avına çıktı! Bahçesine kamera sistemi kurdu, silahla nöbet tutmaya başladı. Son dönemde popüler hale gelen avokado, altın meyve ilan edildi. Antalya'daki üreticiler, hasat için geri sayıma geçti. Tropikal meyvenin tanesi 10 liraya kadar yükseldi! Bu durum, hırsızların da ilgisini çekti! Yıl boyunca bahçelerden onlarca kez hırsızlık olayı yaşayan üreticiler de hareke geçti. Bahçeler, tel örgülerle çevrildi. Tüm alana güvenlik kamerası çekildi! Fotokapanlar ve tuzaklar kuruldu, eller tetikte nöbete geçildi! Üretici Alibey Doğan bahçesine güvenlik kamerası yerleştirdiğini ve her dakika cep telefonundan takip ettiğini söyledi.



        YANGIN YERİ
        Edirne'de, Rasim ve Hatun Balcı, 12 yıl boyunca çocuk hasreti yaşadı. 3 kez denedikleri tüp bebek tedavisi başarılı olamadı. Çiftin yeniden tedavi olmak için para biriktirdi, borç aldı. Ancak önceki gün evlerinde yangın çıktı. Bebek hasretlerini bitirecek 100 bin lira da yandı. Büyük üzüntü yaşayan Balcı ailesi, "Ocağımız söndü. Bir daha şansımızı deneyelim, dedik ama o da elimizden gitti. Bize bir el uzatılsın" diye ağladı.



        SON NEFES
        Denizli'de öterken nefesi yetmediği için düşüp bayılan horoz Bahtiyar, tüm dünyada ün yaptı. Ancak fenomen horoz, bir anda rahatsızlandı. Bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı olan CRD'ye yakalandı. Tedaviye yanıt vermediği için kurtarılamadı. Büyük üzüntü yaşayan sahibi Okan Gökbudak, "Akrabası olan bir horozumu buldum. Yokluğunda onunla idare ediyoruz. Nazar veya göz mü değdi bilemedik. Çevremiz dahil bizler çok üzüntü yaşadık" ifadesini kullandı.



        REYTİNGİ ARTTI
        Ünlü sunucu Nazan Eckes, 25 yıl önce Alman TV kanalı RTL'de işe başladı. Ancak kurumdan ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı. RTL'in reyting rekorları kıran DSDS, "Let's Dance" ve "Explosiv" gibi çeşitli formatların sunuculuğunu üstlenen Nazan Eckes'in kendi YouTube kanalı kuracağı açıklandı. Hatta yıllık 2.7 milyon euroluk reklam anlaşması yaptığı da vurgulandı.

        KANAL KARARLI
        RTL yöneticileri ise "Nazan Eckes, kanalımız için çok özel biri. Onu kanalda tutmak için ne gibi şartlar sunulması gerekiyorsa, bunu tereddüt etmeden yapacağız" ifadesi kullandı. Alman medyası, "Herkes Nazan'ın kararını bekliyor" yorumunu yaptı.



            ÇOK ACAYIP!
            Bursa'da aç kalan ayı ailesi Uludağ'daki Sarıalan Bölgesi'ne inip çöplerde yemek aradı. O esnada bir vatandaş ayıları görüntülenmek için köpeğiyle etraflarında dolaştı. Ancak ayılardan biri üzerine doğru yürüyünce arkasına bakmadan kaçtı. Ancak köpeği ayının önüne atladı. O anlar bölgedeki kameralara saniye saniye yansıdı. Öte yandan boğuşma sonrası ayı geldiği yerden ormana doğru kaçarak uzaklaştı. Köpek ile ayıda herhangi bir yara olmadığı anlaşıldı.



            İŞTE O SALDIRGAN
            ABD'nin New York kenti önceki gün silahlı saldırıyla sarsıldı. Polis, Brooklyn'deki metrosunda 23 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin Frank R. James (62) adlı kişinin "şüpheli" olarak arandığını açıkladı. Başına 50 bin dolarlık ödül konulan James'in daha önce sosyal medyaya yüklediği tehdit videoları ortaya çıktı. Polis tehditlerin hedefindeki Belediye Başkanı Adams'ın güvenliğini artırdı. James'in olay yerine gelirken kullandığı kamyoneti de incelemeye alındı.



            49 MİLYON DEVRETTİ
            6+joker bilen çıkmayınca 49 milyon 639 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 4 bin 469'ar lira, 3 bilenler 153'er lira, 2 bilenler ise 15'er lira alacak.



                1.2 MİLYON DEVRETTİ
                5+1 bilen çıkmayınca bir milyon 221 bin lira devretti. 5 bilenler 6'şar bin lira, 4+1 bilenler 443'er, 4 bilenler 40'ar, 3+1 bilenler 22'şer, 3 bilenler 6'şar, 2+1 bilenler 8'er, 1+1 ve 0+1 bilenler ise 4'er lira ikramiye alacak.

                ÖZGECAN OLALIM
                İstanbul'da Özgecan Tutuş, SMA'ya yakalandı. Tedavi için 1 milyon 771 bin dolar (25 milyon TL) şarttı. Valilik onaylı kampanya başlatıldı. Aile çağrı yaptı: Paranın yarısı toplandı. Ne olur kızımızı yaşatalım.
                YARDIM İÇİN HESAP NO: TR35 0001 0021 9268 3859 9050 01



                KAZA DEĞİL CİNAYET
                G.Antep'te ehliyetsiz Osman S. gaza bastı. Scooter'a binen iki kıza çarptı. Ezgi Alya Yiğit, kurtarılamadı. Şimal Toprak komada...

                EN GÜZEL SIFIR
                Rizeli büfeci, müşterinin verdiği 50 TL'de sıfır olmadığını fark etti. Satışa çıkarıp 75 bin TL istedi.

                KOPARANA 109 BİN TL
                Sadece Kayseri'de yetişen Kır- Navruzu çiçeği açtı. Koparmanın cezası ise 109 bin liraya çıktı.

                VAKA SAYISI 5 BİN 529
                Türkiye'de dün 184 bin 758 Covid testi yapıldı. 5.529 vaka belirlendi, 31 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı 14 bin 493 oldu.

                KANLI ÇATIŞMA
                İstanbul'un Bahçelievler İlçesi'nde iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada kan döküldü. Havada uçuşan kurşunların isabet ettiği 20 yaşındaki Azad Yarar, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, Barış D.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis cinayete ilişkin inceleme başlattı. (BULUT YAMANDAĞ)

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                Haberler Yaşam Konya'da mide bulandıran olay! 2'si kadın 3 kişi 21 yaşındaki kıza 48 saat boyunca cinsel istismarda bulundu
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