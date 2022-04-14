Konya'da mide bulandıran olay! 2'si kadın 3 kişi 21 yaşındaki kıza 48 saat boyunca cinsel istismarda bulundu





REYTİNGİ ARTTI

Ünlü sunucu Nazan Eckes, 25 yıl önce Alman TV kanalı RTL'de işe başladı. Ancak kurumdan ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı. RTL'in reyting rekorları kıran DSDS, "Let's Dance" ve "Explosiv" gibi çeşitli formatların sunuculuğunu üstlenen Nazan Eckes'in kendi YouTube kanalı kuracağı açıklandı. Hatta yıllık 2.7 milyon euroluk reklam anlaşması yaptığı da vurgulandı.



KANAL KARARLI

RTL yöneticileri ise "Nazan Eckes, kanalımız için çok özel biri. Onu kanalda tutmak için ne gibi şartlar sunulması gerekiyorsa, bunu tereddüt etmeden yapacağız" ifadesi kullandı. Alman medyası, "Herkes Nazan'ın kararını bekliyor" yorumunu yaptı.