Yasak başladı! Denizlerde av sezonu sona erdi...

Su ürünleri kaynaklarından ekonomik yararlanmak, deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin kalite ve stoklarının korunması amacıyla su ürünleri avcılığına getirilen genel yasaklar bugün başladı.
Su ürünleri kaynaklarından ekonomik yararlanmak, deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin kalite ve stoklarının korunması amacıyla su ürünleri avcılığına getirilen genel yasaklar bugün başladı.
1 EYLÜL 2022'DE YENİ SEZON BAŞLAYACAK
Yeni av sezonu açılışı Akdeniz hariç tüm denizlerde 1 Eylül 2022 tarihinde, Akdeniz'de ise 15 Eylül 2022'de başlayacak.
Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar av yasağından muaf olacak.