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    • Yaşam
    • 15.04.2022 01:44
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    • 15.04.2022 01:49
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    Yasak başladı! Denizlerde av sezonu sona erdi...

    Denizlerde 1 Eylül 2021'de başlayan av sezonu bugün itibarıyla sona erdi. Yeni av sezonu açılışı Akdeniz hariç tüm denizlerde 1 Eylül 2022 tarihinde, Akdeniz'de ise 15 Eylül 2022'de başlayacak. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Denizlerde av sezonu sona erdi

    Su ürünleri kaynaklarından ekonomik yararlanmak, deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin kalite ve stoklarının korunması amacıyla su ürünleri avcılığına getirilen genel yasaklar bugün başladı.

    1 Eylül 2021'de açılan sezona palamut avıyla başlayan Karadeniz'deki balıkçılar, 7 aylık sürede istenilen av miktarına ulaşamadı.



    PALAMUT, MEZGİT VE İSTAVRİTTE BEKLENEN AVCILIK OLMADI
    Karadenizli balıkçıların, 1 Eylül'de açılan av sezonunda yüzleri azda olsa hamsiyle güldü, palamut, mezgit ve istavritte ise beklenen avcılık olmadı.

        1 EYLÜL 2022'DE YENİ SEZON BAŞLAYACAK
        Yeni av sezonu açılışı Akdeniz hariç tüm denizlerde 1 Eylül 2022 tarihinde, Akdeniz'de ise 15 Eylül 2022'de başlayacak.

        Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar av yasağından muaf olacak.

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