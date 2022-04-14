Yasak başladı! Denizlerde av sezonu sona erdi...





PALAMUT, MEZGİT VE İSTAVRİTTE BEKLENEN AVCILIK OLMADI

Karadenizli balıkçıların, 1 Eylül'de açılan av sezonunda yüzleri azda olsa hamsiyle güldü, palamut, mezgit ve istavritte ise beklenen avcılık olmadı.