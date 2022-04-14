Kan donduran olay: 15 yıllık husumetlisinin boğazını kesti! 25 yerinden bıçakladı... "O olayı unutamadım"

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 15 yıllık husumetlisini önce boğazından sonrada 25 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.
Olay ilçeye bağlı Topağaç Mahallesinde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinde tek başına ikamete eden Aydın Akar'dan (56) haber alamayan yakınları telefonlarında cevap vermemesi üzerine kısa sürede eve gitti.
BOĞAZI KESİLDİ 25 YERİNDEN BIÇAKLANDI
Eve varan yakınları şahsı çok sayıda bıçak darbesi almış vaziyette buldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri geldi.
Ekipler yaptıkları incelemede boğazına ve vücudunun çeşitli yerlerine 25 bıçak darbesi alan Akar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
CESEDİN ÜZERİNDEKİ NOT
Akar'ın cesedinin üzerinde, 'Sapıktı, Allah taksiratını affetsin' yazılı not bulundu.
Savcılık incelemesinin ardından şahsı cansız bedeni Tekirdağ Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
CİNAYETİN ALTINDAN 15 YILLIK HUSUMET ÇIKTI
Olay yerindeki delillerden yola çıkan jandarma ekipleri, Aydın Akar'ı öldüren şahsın peşine düştü. Yapılan araştırmalar sonucunda şahsı öldürenin A.D. olduğu ve B.S.'nin de kendisine yardım ettiği belirlendi.