Kan donduran olay: 15 yıllık husumetlisinin boğazını kesti! 25 yerinden bıçakladı... "O olayı unutamadım"

Yapılan çalışmalar sonucunda A.D. ve B.S. yakalanarak, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu kullanma, yaralama ve hakaret suçlarından kaydı olduğu belirlenen şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. B.S. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ayrıca olayın ikili arasında yaşanan 15 yıl önceki bir husumetten dolayı meydana geldiği öğrenildi.

'O OLAYI UNUTMADIM'

Tekirdağ'a getirilen ve 'uyuşturucu kullanma, yaralama ve hakaret' suçlarından kaydı bulunduğu belirlenen A.D., ifadesinde, 2015-2016 yılları arasında Akar'ın İstanbul Zeytinburnu'nda işlettiği bir pastanede yanında çalıştığını söyledi.

Pastanede çalışırken Akar'ın kendisini taciz ettiğini öne süren A.D., "O olayı unutmadım. Akar'ın izini kaybetmiştim, yaptığım araştırmada Tekirdağ'a geldiğini öğrendim. Konuşmak için evine geldim ve konuştuk. Daha sonra da bıçaklayarak öldürdüm" dediği belirtildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı.