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    • Yaşam
    • 14.04.2022 17:52
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    • 14.04.2022 18:07
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    Kan donduran olay: 15 yıllık husumetlisinin boğazını kesti! 25 yerinden bıçakladı... "O olayı unutamadım"

    Tekirdağ'da kan donduran bir vahşet yaşandı. Süleymanpaşa ilçesinde Aydın Akar isimli bir kişi önce boğazından sonrada 25 yerinden bıçaklanmış şekilde ölü olarak bulundu. Olayın15 yıl önceki bir husumetten dolayı meydana geldiği öğrenildi.

    15 yıllık husumetlisini 25 yerinden bıçakladı

    Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 15 yıllık husumetlisini önce boğazından sonrada 25 yerinden bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

    Olay ilçeye bağlı Topağaç Mahallesinde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinde tek başına ikamete eden Aydın Akar'dan (56) haber alamayan yakınları telefonlarında cevap vermemesi üzerine kısa sürede eve gitti.

    BOĞAZI KESİLDİ 25 YERİNDEN BIÇAKLANDI
    Eve varan yakınları şahsı çok sayıda bıçak darbesi almış vaziyette buldu. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri geldi.

    Ekipler yaptıkları incelemede boğazına ve vücudunun çeşitli yerlerine 25 bıçak darbesi alan Akar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    CESEDİN ÜZERİNDEKİ NOT
    Akar'ın cesedinin üzerinde, 'Sapıktı, Allah taksiratını affetsin' yazılı not bulundu.

    Savcılık incelemesinin ardından şahsı cansız bedeni Tekirdağ Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

    CİNAYETİN ALTINDAN 15 YILLIK HUSUMET ÇIKTI
    Olay yerindeki delillerden yola çıkan jandarma ekipleri, Aydın Akar'ı öldüren şahsın peşine düştü. Yapılan araştırmalar sonucunda şahsı öldürenin A.D. olduğu ve B.S.'nin de kendisine yardım ettiği belirlendi.

        Yapılan çalışmalar sonucunda A.D. ve B.S. yakalanarak, sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu kullanma, yaralama ve hakaret suçlarından kaydı olduğu belirlenen şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. B.S. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Ayrıca olayın ikili arasında yaşanan 15 yıl önceki bir husumetten dolayı meydana geldiği öğrenildi.

        'O OLAYI UNUTMADIM'
        Tekirdağ'a getirilen ve 'uyuşturucu kullanma, yaralama ve hakaret' suçlarından kaydı bulunduğu belirlenen A.D., ifadesinde, 2015-2016 yılları arasında Akar'ın İstanbul Zeytinburnu'nda işlettiği bir pastanede yanında çalıştığını söyledi.

        Pastanede çalışırken Akar'ın kendisini taciz ettiğini öne süren A.D., "O olayı unutmadım. Akar'ın izini kaybetmiştim, yaptığım araştırmada Tekirdağ'a geldiğini öğrendim. Konuşmak için evine geldim ve konuştuk. Daha sonra da bıçaklayarak öldürdüm" dediği belirtildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı.

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