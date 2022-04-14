Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Müge Anlı’da gündeme gelen Şiar Kılıç davasında flaş gelişme

Müge Anlı ile Türkiye'nin gündemine oturan Şiar Kılıç davasında çarpıcı gelişmeler yaşandı.
Kocaali Karşı Mahalle Gökçekız Sokak üzerinde bulunan bir evde 28 Nisan 2020 günü yangın çıktı. Yangında Şiar Kılıç, yanarak hayatını kaybetti.
MÜGE ANLI'DA CİNAYET İTİRAF EDİLDİ
Olayın ardından savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert Programına katılan anne Gülüzar Amanet ile erkek arkadaşı Hami Kıcı cinayeti itiraf etti
Bunun üzerine polis ekipleri anne ile erkek arkadaşını İstanbul'da canlı yayında, Kıcı'nın kardeşi Yasin Kıcı ve annesi Emine Kıcı ise Sakarya'da gözaltına aldı. 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada tutuklu sanıklar Hami Kıcı ile Gülüzar Amanet ve tutuksuz sanıklar Yasin Kıcı ve Emine Kıcı hakkında karar verildi.