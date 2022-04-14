Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! Müge Anlı’da gündeme gelen Şiar Kılıç davasında flaş gelişme

ANNE TAHLİYE EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede Şiyar Kılıç'ın yangın öncesinde öldürülmüş olduğunun tespit edilmesi üzerine, sanıklar Gülüzar Amanet, Emine Kıcı ve Yasin Kıcı'nın kasten öldürme suçundan beraatlerine karar veren mahkeme heyeti, 3 sanığa 'Yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme' suçundan 3'er yıl, 'Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme' suçundan ise 5'er yıl olmak üzere toplam 8'er yıl hapis cezası verdi.

3 sanığın yargılama sürecinde tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, tutuklu sanık Gülüzar Amanet'in adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile tahliyesine, önceki celselerde tahliye olan Emine Kıcı ve Yasin Kıcı hakkında da adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartlarının uygulanmasına karar verdi.