Halterci misin mübarek? Hırsız, 70 kilogram ağırlığında demir kapağı söküp omzuna aldı

Olay, geçen Pazar günü saat 16.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş merkezinin bulunduğu sokağa gelen kimliği belirsiz 4 kişi, bir süre sokakta dolaştı.
İş merkezinin önündeki demir kapağı gözüne kestiren kişiler, fark edilmemek için çevreyi bir süre gözetledi. Daha sonra şüphelilerden biri, yaklaşık 70 kilogram ağırlığındaki demir kapağı yerinden sökerek omzuna aldı ve sokaktan ayrıldı.
YAŞANAN OLAYI TEBESSÜM EDEREK ANLATTI
Pazartesi günü iş yerine gelen Yusuf Kurşun, demir kapağın yerinde olmadığını görünce şok yaşadı. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Kurşun, demir kapağın çalındığını gördü.