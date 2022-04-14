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    • Yaşam
    • 14.04.2022 11:18
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    • 14.04.2022 11:41
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    MSB'den tarihi Somali fotoğrafı

    Gerek yurt içinde gerek sınır ötesinde teröristlere göz açtırmayan Türkiye, Afrika'da insani yardım harekatlarını üstlenmişti. Milli Savunma Bakanlığı tarihi bir kareyi paylaştı. '1993 - Somali’de görevli Mehmetçik'ten tarihî bir fotoğraf…" notuyla yapılan paylaşımda, Mehmetçik'in Somali'de tankla ilerlediği görüntüler yer aldı.

    MSB’den tarihi Somali fotoğrafı

    Türkiye-Afrika ilişkilerinin güçlendirildiği bir sürece girildi. Bu sürecin yanında Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle tarihi bir geçmişi olduğu da biliniyor.

    Karışık bir dönem geçiren Somali'ye 1993 yılında askeri yardım desteği veren Türkiye, insani yardım harekatı için güvenli ortam sağlamıştı.

    1993...

    Mili Savunma Bakanlığı, o yıllardan bir fotoğraf paylaşarak iki ülkenin kardeşliğini anımsattı.

    "1993 - Somali'de görevli Mehmetçik'ten tarihî bir fotoğraf…" notuyla yapılan paylaşımda, Mehmetçik'in Somali'de tankla ilerlediği görüntüler yer aldı.

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