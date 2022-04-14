Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 14.04.2022 13:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.04.2022 13:42
    ABONE OL

    Bağcılar'daki kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı! "Erkek olan buraya gelsin" diye bağırmıştı

    İstanbul Bağcılar'da bir dükkanın önüne koyduğu sandalyede oturarak etrafa tehditler savuran Suriyeli'nin karıştığı kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişinin kağıda sarılı bir pala ile Suriyeli'ye saldırmaya çalıştığı görüldü.

    Bağcılar’daki kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

    Bağcılar'da dükkanının önünde yol kenarına koyduğu sandalyede oturarak etrafa tehditler savuran Suriyeli'nin neden olduğu belirtilen kavgayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.



    Bağcılar Çınar Mahallesi'nde geçtiğimiz salı günü saat 17.00 sıralarında geçen bir sürücü, dükkanının önündeki yolun kenarında oturan Suriye uyruklu esnaf Hamza Hammamı'nı trafiği engellediği gerekçesiyle uyardı. Bunun üzerine sürücü ile Suriyeli esnaf arasında tartışma çıktı.

    Ardından başkalarının da olaya dahil olmasıyla sokakta ortalık birbirine girdi. Bu sırada Hamza Hammamı, dükkanından sandalyeyi tekrar çıkartıp oturarak "Erkek olan buraya gelsin" diye bağırıp etrafa tehditler savurdu.



        Olayın görüntülerinin ortaya çıkması üzerine savcılık, Hamza Hammamı hakkında "Halk arasında kin ve düşmanlığa tahrike yol açacak şekilde etrafa hakarete ve tehdit içeren sözler sarf etmesi" nedeniyle soruşturma başlattı. Gözaltına alınan Hammamı, adliyedeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere emniyete teslim edildi.

        YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
        Kavgayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, tartışma sırasında bir kişinin aracından kağıda sarılı bir şekilde pala çıkarıp Hammamı'a saldırmaya çalıştığı görüldü. Çevredeki vatandaşların ara girmesiyle palalı saldırgan uzaklaşırıldı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ayasofya Fatih Medresesi yarın açılacak
        Haberler Yaşam Bağcılar'daki kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı! "Erkek olan buraya gelsin" diye bağırmıştı
            SON DAKİKA