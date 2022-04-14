Bursa'da okula giderken 8 sokak köpeğinin saldırdığı 10 yaşındaki çocuğa 80 dikiş atıldı

Olay, 8 Nisan'da, Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Eğitim gördüğü Gündoğdu İlkokulu'na, mahalledeki başıboş köpekler nedeniyle, aile üyelerinin götürdüğü 4'üncü sınıf öğrencisi Ö.E.K., babaannesiyle evden çıktı. Çocuk bir süre sonra babaannesinin eve dönmesini söyledi. Babaannesi eve dönmek için torunundan ayrılırken, Ö.E.K. bir süre sonra başıboş gezen 8 köpeğin saldırısına uğradı.
Çığlıklarını duyan babaannesi ve çevredekiler yardımına koştuğu çocuktan köpekleri uzaklaştırmaya çalıştı ancak sonuç alamadı. O sırada yoldan geçen motosikletli, köpeklerin arasına girip çocuğun kurtulmasını sağladı. Çevredekiler, kanlar içinde kalan ve vücudunun birçok yeri parçalanan Ö.E.K.'yi Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürdü. Çocuk buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kafasında pençe izleri bulunan, kolları ve bacaklarında 30'dan fazla ısırığa bağlı derin yara oluşan Ö.E.K., ameliyata alındı. Vücuduna yaklaşık 80 dikiş atılan çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
SALDIRIYA BAĞLI KIRIK VE KAS YIRTILMALARI OLUŞTU
Çocuğunun bacaklarında kırıklar ve kas yırtılmaları olduğunu söyleyen anne Fatma Elikesik, yaşanılanları şöyle anlattı: "Oğlum 10 yaşında. 8 Nisan Cuma günü saat 08.45 sıralarında okula giderken, kendi sokağının başında 8 tane köpeğin saldırısına maruz kalıyor. Bu köpekler başıboş ve küpesiz. Saniyeler içinde oluyor olay ve çok vahşice oluyor. Babaannesi de oğlumu kurtarmaya çalışıyor. Olay sırasında komşunun çocuğu babasına haber veriyor ama komşumuz oğlumu köpeklerin elinden alamıyor.