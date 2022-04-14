Mersin’de otobanda zincirleme kaza! 1’i ağır 7 yaralı

Mersin'de otobanda meydana gelen zincirleme trafik kazasında tarım işçilerini taşıyan iki servis minibüsüne resmi plakalı bir kamyon çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı.



Kaza, Mersin-Tarsus otobanı Gözne gişeleri yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoban üzerindeki bir limon bahçesinde limon toplayan yabancı uyruklu tarım işçileri, mesailerinin ardından iki minibüsle Tarsus'a gitmek üzere yola çıktı.