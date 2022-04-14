Olay, gece Bayramoğlu Mahallesi Nar Sokak'taki apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, Yasemin Ulusu Altıntaş ile eşi İrfan Altıntaş, alkol aldıkları sırada aralarında tartışma başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine İrfan Altıntaş, masadaki bıçağı alarak eşini göğsünden bıçakladı. Altıntaş, kanlar içinde kalırken, eşi de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.
Eve gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesi yapılan Yasemin Ulusu Altıntaş'ı ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralı Altıntaş, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.