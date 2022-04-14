



İrfan Altıntaş ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İrfan Altıntaş, ifadesinde, eşinin birlikte alkol aldıkları sırada sürekli arkadaşlarına hakaret ettiğini ve bu nedenle öfkelenip, bıçakladığını iddia etti.



Öte yandan olay sırasında evde bulunan Pitbull cinsi köpek ise Darıca Belediyesi ekipleri tarafından korumaya alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.