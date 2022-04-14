Makaron kaçakçılığına adı karışan Bakırköy Savcısı Cengiz Çallı ihraç edildi

İş adamı Atalay Demirbaş, makaron kaçakçılığından tutuklanan sanıkları "dosyaya bakan savcı dostum" diyerek tahliye ettireceği vaadiyle ailelerinden 40 bir Euro alırken suçüstü yakalanmıştı. İstanbul İl Jandarma ekipleri, makaron kaçakçılığı ile ilgili 18 kişiye yönelik operasyon yapmış ve savcılık talimatı ile söz konusu kişiler gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin sorgu süreci devam ederken, iş adamı Atalay Demirbaş, gözaltında bulunan şüphelilerden bir kısmının ailesi ile iletişime geçerek dosyaya bakan savcının dostu olduğunu söylemiş ve 40 bin Euro karşılığında tahliye ettireceği vaadinde bulunmuştu. Bunun üzerine Demirbaş'ın temasa geçtiği aileler, durumu Jandarma ekiplerine bildirmiş ve yapılan operasyon ile Demirbaş 40 bin Euro parayı alırken suçüstü yakalanmış ve gözaltına alınmıştı.

"SAVCI YAKIN DOSTUM BENİ KIRMAZ"

Demirbaş, sorgusunda, "S.G. ve G.A. ile konuşmamızda, dosyaya bakan Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Cengiz Çallı'nın benim yakın dostum olduğunu, ondan ricacı olursam beni kırmayacağını söyledim. Bütün bu konuşmalarımızdan Savcı Cengiz'in haberi olmamıştır" demişti.

ÖNCE DOSYADAN EL ÇEKTİRİLDİ, SONRA KARARNAMEYLE ERZURUM'A ATANDI

Bunun üzerine soruşturma savcısı Cengiz Çallı ilk olarak dosyadan el çektirildi. Örgütlü Suçlar Savcısı Cengiz Çallı aynı gün Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile Erzurum Cumhuriyet Savcılığına atandı.

MESLEKTEN İHRAÇ EDİLDİ

İşin peşini bırakmayan Hakimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesi, savcı Cengiz Çallı'yı tedbiren 3 ay süreyle görevden uzaklaştırmıştı. HSK müfettişleri tarafından yapılan soruşturma sonucunda Cengiz Çallı'nın dosyası HSK Genel Kurulu'na geldi. Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Cengiz Çallı, HSK Genel Kurulu tarafından meslekten ihraç edildi.