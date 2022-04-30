Diyanet 2022 hac başvuruları, kuraları ne zaman başlayacak? 65 yaş üstü bu sene hacca gidemeyecek mi? Bu sene hac fiyatları kaç TL?

Hac kuraları ve başvuruları hakkında detaylar merak edilip araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "2020'de 84 bin vatandaşımızın kurasını çektik. 84 binden ilk 30 bini ya da 40 bini hacca gönderme imkanı bulmuş olacağız." ifadelerine yer verdi. 2022 hac kuraları için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, Hac 2022 kuraları ne zaman çekilecek? 2022 Hac kesin kayıtlar ne zaman yapılacak? Bu sene hac fiyatları kaç TL? İşte merak edilen detaylar...
HAC BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "2020'de 84 bin vatandaşımızın kurasını çektik. 84 binden ilk 30 bini ya da 40 bini hacca gönderme imkanı bulmuş olacağız." dedi.
Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen iftar programında, basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.
İki yıl süren salgının ardından bu yıl her yerde huzur ve bereketini hissettiren bir ramazanı hep birlikte ihya etmenin sevincinin yaşandığını belirten Erbaş, Kur'an ayı ramazanı önemli bir imkan olarak gördüklerini söyledi.
Erbaş, salgın tedbirleri nedeniyle yaşanılan mahrumiyetin ardından bu yıl irşat faaliyetlerinin büyük oranda yüz yüze yapıldığına işaret ederek, bu çerçevede medyanın işlevini ve gücünü de çok önemsediklerini ifade etti.
Elinde medya imkanı bulunan veya bu alanda aktif görev üstlenenlerin topluma fayda sağlayacak, iyilik ve güzellikleri yaygınlaştıracak yayınlar yapmasını arzu ettiklerini dile getiren Erbaş, özellikle dini alanda yapılan faaliyetlerde sahih bilginin, doğru yöntemin ve nazik üslubun önemli olduğunun altını çizdi.
"ALO 190 FETVA HATTI'NA RAMAZANDA GÜNDE 10 BİN SORU YÖNELTİLİYOR"
Erbaş, daha sonra basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
Sosyal medyada, dini konularla ilgili hatalı görüş belirtilmesinin önlenmesiyle ilgili neler yapıldığına ilişkin soru üzerine Erbaş, bu tür konuların Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'ndaki çeşitli komisyonlarda değerlendirildiğini ve doğru bilginin kamuoyuyla paylaşıldığını söyledi.
Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının ülke ve millet için bir avantaj olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:
"Dün, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanımız ile konuşurken, çok sevindirici bir bilgi verdi bana. 'Hocam, ramazan öncesi her gün 2 bin 500 soru sorulurken, ramazanda günde 10 bin soru geliyor bize.' dedi. Bu müthiş bir rakam. Bu, milletimizin Diyanet İşleri Başkanlığına teveccühünün ne kadar yüksek olduğunu gösterir."