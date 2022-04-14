Samsak Döveci iki dostun arasını açtı! Serkan Çağrı türküyü seslendiren Elif Buse Doğan'a sert çıktı: Hiç yakıştıramadım





'KİMSEYLE KÜS DEĞİLİM'

Çağrı, "Buse, grup olarak yaptığımız parçayı, kendine mal etmeye çalıştı. Hakkaniyetli bir davranış olmadı, bana ayıp etti. Kardeşim gibi gördüğüm birinden böyle bir davranışı hiç beklemezdim. Yakıştıramadım" dedi.