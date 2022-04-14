Samsak Döveci iki dostun arasını açtı! Serkan Çağrı türküyü seslendiren Elif Buse Doğan'a sert çıktı: Hiç yakıştıramadım

Birlikte TV programları ve şarkılar yapan Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan'ın arası şu sıralar "Langıdı Lang Lang" sözleriyle meşhur olan "Samsak Döveci" şarkısı yüzünden açık. İkili iki ayrı koldan aynı şarkı üzerinden farklı eserlerle kazanç sağlamaya çalışıyor.
İKİSİ DE AYRI AYRI ÇIKARDI
Kütahya Tavşanlı yöresine ait Samsak Döveci isimli anonim türkü yıllar sonra yeniden ortalığı sallıyor. Serkan Çağrı'nın klarnet çalıp Elif Buse Doğan'ın yorumladığı eser kısa sürede dinlenme rekorları kırınca türkü paylaşılamadı.
Doğan türküyü yalnız başına okuyup single olarak çıkarmak istedi. Bu duruma bozulan ünlü klarnetçi ise müziklerini ekibiyle birlikte yeniden hazırladı, eseri de başkasına okutup dijital platformlara koydu.