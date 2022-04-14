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    • Magazin
    • 14.04.2022 09:13
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    • 14.04.2022 09:13
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    Samsak Döveci iki dostun arasını açtı! Serkan Çağrı türküyü seslendiren Elif Buse Doğan'a sert çıktı: Hiç yakıştıramadım

    Son dakika haberi! Son dönemde özellikle sosyal medya sayesinde gündeme gelen Samsak Döveci isimli anonim türkü iki dostun arasını açtı. Serkan Çağrı, Elif Buse Doğan’ın türküyü yalnız başına single olarak çıkarmak istemesine bozuldu, Çağrı, “Onu kardeşim gibi görüyordum, hiç yakıştıramadım” dedi.

    Samsak Döveci krizi!

    Birlikte TV programları ve şarkılar yapan Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan'ın arası şu sıralar "Langıdı Lang Lang" sözleriyle meşhur olan "Samsak Döveci" şarkısı yüzünden açık. İkili iki ayrı koldan aynı şarkı üzerinden farklı eserlerle kazanç sağlamaya çalışıyor.

    İKİSİ DE AYRI AYRI ÇIKARDI
    Kütahya Tavşanlı yöresine ait Samsak Döveci isimli anonim türkü yıllar sonra yeniden ortalığı sallıyor. Serkan Çağrı'nın klarnet çalıp Elif Buse Doğan'ın yorumladığı eser kısa sürede dinlenme rekorları kırınca türkü paylaşılamadı.


    Doğan türküyü yalnız başına okuyup single olarak çıkarmak istedi. Bu duruma bozulan ünlü klarnetçi ise müziklerini ekibiyle birlikte yeniden hazırladı, eseri de başkasına okutup dijital platformlara koydu.



        'KİMSEYLE KÜS DEĞİLİM'
        Çağrı, "Buse, grup olarak yaptığımız parçayı, kendine mal etmeye çalıştı. Hakkaniyetli bir davranış olmadı, bana ayıp etti. Kardeşim gibi gördüğüm birinden böyle bir davranışı hiç beklemezdim. Yakıştıramadım" dedi.

        Sabah'ta yer alan habere göre, Elif Buse Doğan ise, "Kimseyle küs falan değilim, bunlar profesyonel işler. Serkan Çağrı ile TV programımız devam ediyor, başka projelerde de bizi yan yana görebilirsiniz" diye konuştu.

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        Haberler Magazin Samsak Döveci iki dostun arasını açtı! Serkan Çağrı türküyü seslendiren Elif Buse Doğan'a sert çıktı: Hiç yakıştıramadım
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