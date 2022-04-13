Yere dökülen unlarla lavaş üretiliyordu! O fırının sahibinden açıklama geldi: Şantaja uğradım

Edirne'de, yere dökülen unların kürekle toplanıp lavaş yapımında kullanıldığı gerekçesiyle 21 bin 296 lira ceza uygulanan fırının sahibi Onur Mersin, görüntülerin 6-7 ay önce çekildiğini ve kurgu olduğunu öne sürüp bununla kendisine şantaj yapıldığını öne sürdü.
Görüntülerle ilgili 1 ay önce suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Mersin, "Bu video tamamen yalan. Mülk sahibinin bana oynadığı bir oyun. İşçilerimi yalandan kandırarak yaptı bu şeyi. Bu şahıs, bana 6-7 aydır şantaj uyguluyor" dedi.
Sabuni Mahallesi'ndeki lavaş fırınında, yaklaşık 2 ay önce 1 çalışan yere dökülen unları kürekle toplayıp yeniden lavaş yapımında kullandı. Hijyen kurallarına uyulmadığı iddiaları ve şikayet üzerine, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile zabıta ekipleri denetim yaptı. Denetim sonucunda fırın işletmecisine temizlik şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle toplam 21 bin 296 lira ceza uygulandı.
Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medya hesaplarından yeni paylaşımı üzerine, belediye yetkilileri yaklaşık 2 ay önce fırında denetimin yapıldığını ve gerekli cezanın uygulandığını söyledi. Yetkililer açıklamasında, "Bu, eski tarihli bir olaydır. Bu olay olduğu zaman Edirne Belediyesi Gıda Denetim Birimi gece saat 23.00'te giderek denetimini yapmış, gerekli tutanaklarını tutmuş, uyarısını yapmış. 3 gün sonra da düzeltilerek, temizliği yapılarak çalışmalarının devam ettiği tespit edilmiştir" denildi.