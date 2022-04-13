Yere dökülen unlarla lavaş üretiliyordu! O fırının sahibinden açıklama geldi: Şantaja uğradım





'VİDEO KURGU'

Fırının sahibi Onur Mersin, videonun kurgu olduğunu öne sürüp, "Bu video tamamen yalan. Mülk sahibinin bana oynadığı bir oyun. İşçilerimi yalandan kandırarak yaptı bu şeyi. O zamanlar aramız iyiydi. Bu video zaten 6- 7 ay önce çekildi. Bu şahıs, bana 6-7 aydır şantaj uyguluyor. Bu videoyu çektiğinde elemanlara, 'Yalandan Onur'a gösterelim, korkutma amaçlı' dedi. Arkadaş arasındaki ilişkiler aracılığıyla öyle yapıldı. Bu videoyu çekince o un zaten kullanılmadı. O un çöpe döküldü. O un zaten kullanılmaz. Kullanılırsa zaten lavaş parçalanır, dağılır. Ayrıca hijyene uygun değil. Arkadaşlarla konuşmadan ses kaydı da mevcut" dedi.