Gaziantep'te 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü lise son sınıf öğrencisi iki kıza çarptı! Ezgi Alya Yiğit öldü Şimal Toprak yaralı

Ezgi ve Şimal'in yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından lise öğrencisi iki arkadaşı 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk etti.