Kuzeninin kafasına baltayla vurarak öldürdü! "Sadece iki kez vurdum" 15 yıl hapis cezası

Ziyaret sırasında E.Ç. ile H.Ç. arasında tartışma çıktı. Kısa süre sonra büyüyen tartışma sırasında E.Ç., eline aldığı balta ile H.Ç.'nin kafasına vurdu. Olayda yaralanan H.Ç. hayatını kaybetti. Gözaltına alınan alınan E.Ç. ise tutuklandı. Olayla ilgili E.Ç. hakkında 'kasten öldürme' suçundan açılan dava görülmeye devam etti.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık E.Ç. ile H.Ç.'nin babası M.Ç., annesi Z.Ç., abisi İ.Ç. ve avukatlar katıldı.
Duruşmada son kez savunma yapan E.Ç., H.Ç.'nin kendisine küfrettiğini ileri sürerek, "Kız arkadaşımı ben askerdeyken rahatsız etmiş. Konuyla ilgili konuşurken bana küfretti ve yumrukla saldırdı. Ben de sadece balta ile iki kere kafasına vurdum.
"BENİ ÖLDÜRÜRLERDİ"
Evleneceğim kızın namusuna söz attı. Sonra beni aşağıya çağırıp bana yumruk attı. Benden kuvvetliydi. Ben de kendimi korudum. Ben anneme ve babama balta ile öldürdüğümü söyleyemedim. Yoksa beni öldürürlerdi. Benim karakol ile hiç alakam yok. Korktum, doğruyu anlatamadım. Abisini, annesini, babasını çok severim. Onlara karşı hiçbir düşmanlığım yok. Ben zerre kadar yalan konuşmuyorum." dedi.