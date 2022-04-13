Kuzeninin kafasına baltayla vurarak öldürdü! "Sadece iki kez vurdum" 15 yıl hapis cezası

"BENİ ÖLDÜRÜRLERDİ"

Evleneceğim kızın namusuna söz attı. Sonra beni aşağıya çağırıp bana yumruk attı. Benden kuvvetliydi. Ben de kendimi korudum. Ben anneme ve babama balta ile öldürdüğümü söyleyemedim. Yoksa beni öldürürlerdi. Benim karakol ile hiç alakam yok. Korktum, doğruyu anlatamadım. Abisini, annesini, babasını çok severim. Onlara karşı hiçbir düşmanlığım yok. Ben zerre kadar yalan konuşmuyorum." dedi.