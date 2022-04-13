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    • Yaşam
    • 13.04.2022 18:33
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    • 13.04.2022 18:33
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    Samsun'da polisin dikkati sayesinde uyuşturucu satıcısı yakalandı

    Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi Ümraniye Sokak üzerinde emniyet güçlerinin dikkati sayesinde bir uyuşturucu satıcısı yakalandı. Mahkemeye çıkarılan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İHA
    Polisin dikkati sayesinde torbacı yakalandı

    Samsun'da polisin şüphe üzerine durdurarak üzerinde yaptığı aramada metamfetamin maddesi ele geçen bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi Ümraniye Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu Ö.K.'nin (27) üzerinde arama yaptı.

    Yapılan aramada üzerinde 26,96 gram metamfetamin maddesi ele geçirilen Ö.A. gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Ö.A. çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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    Haberler Yaşam Samsun'da polisin dikkati sayesinde uyuşturucu satıcısı yakalandı
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