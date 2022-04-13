Kocaeli'de benzincide çalışan adam husumetlisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu

Olay, saat 17.30 sıralarında D-100 Karayolu Uzuntarla yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, otomobiliyle akaryakıt istasyonuna geldikten sonra, aralarında daha önceden husumet bulunan istasyon çalışanı H.G. ile tartışmaya başladı.