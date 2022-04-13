Kocaeli'de benzincide çalışan adam husumetlisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu

Olay, saat 17.30 sıralarında D-100 Karayolu Uzuntarla yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, otomobiliyle akaryakıt istasyonuna geldikten sonra, aralarında daha önceden husumet bulunan istasyon çalışanı H.G. ile tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında şüpheli, tabancasıyla H.G.'ye kurşun yağdırdı. H.G. yaralanırken, çevredekiler durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İstasyonda görevli diğer çalışanlar, yaralanan H.G.'yi kendi imkanlarıyla yakınlarda bulunan bir özel hastaneye götürdü.