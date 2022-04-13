Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 135 düzensiz göçmen İzmir açıklarında kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 135 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.