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    • Yaşam
    • 13.04.2022 18:31
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    • 13.04.2022 18:31
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    Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 135 düzensiz göçmen İzmir açıklarında kurtarıldı

    İzmir'in Dikili ilçesinde Yunanistan unsurlarınca geri itilen 135 düzensiz göçmen kurtarıldı. Öte yandan yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 39 düzensiz göçmen de yakalandı.

    Yunan’ın ölüme terk ettiği göçmenler kurtarıldı!

    İzmir'in Dikili ve Karaburun ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 135 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.



    Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen iki can salı içerisindeki 32 düzensiz göçmeni kurtardı.

    Karaburun ilçesi açıklarında da İtalya rotası üzerinde bulunan bir yelkenli tekne içerisinde yine Yunanistan unsurlarınca geri itilen 103 düzensiz göçmen kurtarıldı.


    39 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
    Öte yandan, Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan lastik botta yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 39 düzensiz göçmen yakalandı.

    Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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    Haberler Yaşam Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 135 düzensiz göçmen İzmir açıklarında kurtarıldı
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