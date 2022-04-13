Öterken bayılan Bahtiyar’dan kötü haber geldi

Denizli'ye yaşayan Okan Gökbudak, küçüklüğünden beri beslediği horozu Bahtiyar'ın öterken nefesini yetiştiremeyip bayılmasını fark etti ve o anları kayda alarak sosyal medyadan paylaştı. Kısa sürede birçok insanın dikkatini çeken bayılan horoz, binlerce beğeni aldı.