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    • Yaşam
    • 13.04.2022 14:01
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    • 13.04.2022 14:01
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    Öterken bayılan Bahtiyar’dan kötü haber geldi

    Öterken nefesini yetiştiremeyip düşüp bayıldığını fark eden sahibinin sosyal medyadaki paylaşımı sonrası ünü dünyaya yayılan horoz, yakalandığı solunum yolları hastalığa dayanamayarak öldü.

    Öterken bayılan Bahtiyar’dan kötü haber geldi

    Denizli'ye yaşayan Okan Gökbudak, küçüklüğünden beri beslediği horozu Bahtiyar'ın öterken nefesini yetiştiremeyip bayılmasını fark etti ve o anları kayda alarak sosyal medyadan paylaştı. Kısa sürede birçok insanın dikkatini çeken bayılan horoz, binlerce beğeni aldı.

    BAHTİYAR ÖLDÜ

    Sahibinin özenle baktığı horoz, kışın bulaşıcı bir hastalık olan ve solunum yoluyla ilgili rahatsızlığa sebebiyet veren CRD'ye yakalandı. Hemen tedaviye başlandı ancak horoz hayatını kaybetti.

    Dünyaya ünü yayılan horozun telef olduğunu duyanlar da büyük üzüntü yaşadı.
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    Haberler Yaşam Öterken bayılan Bahtiyar’dan kötü haber geldi
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