Öterken bayılan Bahtiyar’dan kötü haber geldi

Denizli'ye yaşayan Okan Gökbudak, küçüklüğünden beri beslediği horozu Bahtiyar'ın öterken nefesini yetiştiremeyip bayılmasını fark etti ve o anları kayda alarak sosyal medyadan paylaştı. Kısa sürede birçok insanın dikkatini çeken bayılan horoz, binlerce beğeni aldı.
BAHTİYAR ÖLDÜ
Sahibinin özenle baktığı horoz, kışın bulaşıcı bir hastalık olan ve solunum yoluyla ilgili rahatsızlığa sebebiyet veren CRD'ye yakalandı. Hemen tedaviye başlandı ancak horoz hayatını kaybetti.
Dünyaya ünü yayılan horozun telef olduğunu duyanlar da büyük üzüntü yaşadı.