Kur'an hangi gece indi? 🙏Kur'an-ı Kerim hangi ayda indirilmiştir? Kur'an-ı Kerim'in indirildiği geceye ne denir sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden Müslüman vatandaşlar 11 ayın sultanı Ramazan için heyecan dolu geri sayıma başladı ve Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece hakkında araştırmalarını da hızlandırdı. İşte konuya dair tüm bilgiler...
🙏KUR'AN HANGİ GECE İNDİ?
Kur'an-ı Kerim Mekke'de Ramazan ayının 27. gecesinde inmeye başlamıştır. Bu gece Kadir Gecesi denilmektedir.
Kuran, bu inişin ramazanın Kadir Gecesi'ne rastladığını bize Kadir Suresi'nde bildiriyor. Ve bu inişin büyüklüğüne dikkat çekmek için olacak ki, Kadir Gecesi'ni ''bin aydan daha hayırlı'' olarak nitelendiriyor.
Konuya, Hz. Peygamber'in (SAV) durumu açısından baktığımızda, şunlar söylenebilir: Vahyin başlangıcında Hz. Muhammed (SAV) 40 yaşında bulunuyordu. Tarih, Miladi 610'dur. İlk vahiy, Mekke yakınlarında Nur Dağı'ndaki Hira mağarasında gelmiştir.
KADİR GECESİ NE ZAMAN 2022?
İslam dininde "bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi, bu yıl da pek çok Müslüman tarafından huşu içerisinde idrak edilecek. 2022'de, 27 Nisan tarihinde idrak edilecek olan Kadir Gecesi, bazı kesimler tarafından kandil olarak tabir edilse de kandil günlerinden değildir.
KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?
Kur'an-ı Kerim'i bu mübarek gecede indirdiğini bizlere bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.