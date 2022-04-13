Koli bantlı dehşette şoke eden gelişme! Evde "Şeytani tavsiyeler" isimli kitap bulunmuştu

Ataşehir'de evinde çıkan yangında elleri ve kolları koli bandıyla bağlanmış yaralı halde bulunan Alev Ş. (31)'nin yangını kendisinin çıkardığı tespit edildi. Alev Ş.'nin suçladığı eski erkek arkadaşı Emre Y. hakkında takipsizlik kararı verildi. Kadın hakkında ise 'Yangın çıkarma' ve 'Suç uydurma' suçlamasıyla 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, Alev Ş.'nin evindeki yangının itfaiye gelmeden 5 dakika önce çıktığı, şüpheli Emre Y.'nin ise olaydan 3 saat önce binadan ayrıldığı belirtildi.
Ataşehir'de geçtiğimiz yıl Ocak ayında, 15 katlı binanın 14'üncü katından alevler yükseldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, evde elleri koli bandı ile bağlanmış Alev Ş. yaralı olarak buldu. Alev Ş., eski sevgilisi tarafından elleri, ayakları ve ağzı koli bandıyla bağlandıktan sonra evi ateşe verildiğini öne sürdü.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede şok eden gerçek ortaya çıktı. İddianamede soruşturmanın Alev Ş.'nin şikayetiyle başladığı belirtilerek, olay tarihinde verdiği ifadesine yer verildi. Alev Ş.'nin olay günü erkek arkadaşı Emre Y.'nin evine geldiği, kendisiyle bir miktar alkol aldığı, bir süre sonra tartışmaya ve kavga etmeye başladıklarını söylediği belirtildi. Sonrasında yaşananları hatırlamadığını belirten Alev Ş.'nin, "Gözünü açtığında apartman boşluğunda olduğunu, evinden dumanlar çıktığını, Emre Y.'nin benim ellerimi, kollarımı ve ağzımı bantlayarak evimi ateşe verdiği anı şu an hatırlamıyorum. Şu an hafızam gidip geliyor. İyileştikten sonra ek ifade verebilirim. Emre Y.'den şikayetçiyim" dediği aktarıldı.