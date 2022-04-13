İzmit’te bir sigorta firmasında çalışan karı-koca Murat İnce ve Buse İnce yatırım bahanesiyle 9 milyon TL dolandırdı!

9 MİLYONLUK VURGUN

Müşterilerinden aldıkları paralarla lüks içerisinde yaşayan çift hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Çift hakkında şikayetçi olan toplam 21 mağdurun isminin geçtiği iddianamede, çiftin mağdurlardan bazıları ile uzun süreli ilişkileri sebebiyle güven ilişkisi sağladıkları, bazı müştekilere ise yaptıkları yatırımın geri dönüşü olarak çeşitli miktarlarda para göndererek güven kazandıkları belirtildi.

İddianamede, çiftin yaptığı para transferlerini inceleyen bilirkişi, 21 müştekiden dövizler de dahil edildiğinde toplamda 15 milyon 813 bin 635 TL para toplandığını, bu paranın 7 milyon 241 bin 179 TL'lik kısmını müştekilere geri gönderildiğini, 5 milyon 930 bin 811 TL, 68 bin dolar (998 bin 764 TL) ve 138 bin euro (2 milyon 202 bin 422 TL) olmak üzere toplamda 9 milyon 131 bin 997 TL'lik kısmının ise şüpheliler tarafından kendi hesaplarına geçirildiğini belirledi.