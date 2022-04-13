İzmit’te bir sigorta firmasında çalışan karı-koca Murat İnce ve Buse İnce yatırım bahanesiyle 9 milyon TL dolandırdı!

İzmit'te bireysel emeklilik firmasında çalışan Murat İnce ile eşi Buse İnce, müşterilerine çalıştıkları firmanın içerisinde fon alarak parayı yatırım şeklinde değerlendirdiklerini söyleyerek para topladı. Bu sırada sosyal medya hesaplarından lüks yaşamlarını paylaşan çift, bir süre sonra telefonlarını kapatarak ortadan kayboldu. Yatırım yaptığını düşünen müşteriler, dolandırıldıklarını anlayınca polise başvurdu. Polis ekipleri, Murat ve Buse İnce'yi takip ederek, 13 Ağustos 2021'de Bolu'da yakalayarak gözaltına aldı. Aynı gün Kocaeli'ye getirilen çift emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Murat İnce tutuklanırken, Buse İnce ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
9 MİLYONLUK VURGUN
Müşterilerinden aldıkları paralarla lüks içerisinde yaşayan çift hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Çift hakkında şikayetçi olan toplam 21 mağdurun isminin geçtiği iddianamede, çiftin mağdurlardan bazıları ile uzun süreli ilişkileri sebebiyle güven ilişkisi sağladıkları, bazı müştekilere ise yaptıkları yatırımın geri dönüşü olarak çeşitli miktarlarda para göndererek güven kazandıkları belirtildi.
İddianamede, çiftin yaptığı para transferlerini inceleyen bilirkişi, 21 müştekiden dövizler de dahil edildiğinde toplamda 15 milyon 813 bin 635 TL para toplandığını, bu paranın 7 milyon 241 bin 179 TL'lik kısmını müştekilere geri gönderildiğini, 5 milyon 930 bin 811 TL, 68 bin dolar (998 bin 764 TL) ve 138 bin euro (2 milyon 202 bin 422 TL) olmak üzere toplamda 9 milyon 131 bin 997 TL'lik kısmının ise şüpheliler tarafından kendi hesaplarına geçirildiğini belirledi.
1 KİŞİ PARASINI İKİYE KATLADI
İddianamede, yapılan soruşturma kapsamında müştekiler arasındaki M.Z.'nin yatırdığı parayı 2 katı olarak geri aldığı bilgisi de yer aldı. Bilirkişi tarafından hazırlanan rapora göre, M.Z. ile Murat İnce arasında gerçekleşen 4 para transferi işleminde, M.Z. toplam 500 bin 674 TL gönderdi, Murat İnce ise karşılığında 1 milyon 58 bin 905 TL verdi..
1 KİŞİNİN TOPLAM İŞLEM HACMİ 9 MİLYON TL'Yİ BULDU
Müştekiler arasında bulunan M.B.'nin kendi şahsi hesabı ve yönettiği şirketin hesabından gerçekleştirdiği çok sayıda para transferi işleminin toplam hacmi 9 milyon TL'ye ulaştı. Murat İnce ile arasında sürekli para alışverişi gerçekleşen M.B., bilirkişi raporuna göre 632 bin 895 TL zarar etti.