16 yaşındaki kız öğrencisine mesajlar: Yavrum, fıstık, öptüm! Öğretmenin çocuğa karşı nitelikli cinsel taciz suçundan 6 yıl hapsi isteniyor

İddianamede, öğretmen Ç.A.'nın öğrencisi E.N.T.'ye 'Bir şarkı tut' isimli şarkıyı attıktan sonra yaptığı yazışmalar şu şekilde yer aldı:

Ç.A.: Dinle yavrum, sevdiğine atarsın belki.

E.N.T.: Sağ olun hocam

Ç.A.: Yorumun olursa şarkıya dair at gitsin

E.N.T.: Tamam hocam (Gülen surat emoji)

Ç.A.: Peki, sana asla inanmasam da yine de beklerim

E.N.T.: Anlamadım hocam

Ç.A.: Anlamaman yeter, ben anladım merak etme, iyi geceler yavrum

E.N.T.: İyi geceler hocam

Ç.A.: Sadece bir şey soracağım. Hiç mi bir şey anlamadın?

E.N.T.: Anlamadım hocam valla- Ne anlamam gerekiyordu?

Ç.A.: Tamam yavrum sen uyu. İyi geceler. Bazen insan sever o da sen de kalsın

E.T.: (Bazen insan sever kısmını ileti yaparak) Hocam ben anlamıyorum şu an

Ç.A.: Boş ver, iyi geceler yavrum sen istiyor musun kimseye söylemeden yaşamak? Ya öyle ya böyle. İstiyorsan yaz.

İddianamede öğretmenin, saat 00.58'deki yazışmalarında, 'özel yazacaksan yaz ama asla genel olmasın' şeklinde ısrarcı olduğu belirtilerek, "Yazışmalar ve yazılan saat dikkate alındığında içeriklerin öğrenci-öğretmen ilişkisi içinde kalan diyaloglardan olmadığı, şüphelinin öğrencisine ilgisinin olduğu ve bu ilgiye karşılık beklediğinin açıkça belli olduğu, müştekinin bu yazışmalardan rahatsız olduğunda ve tepki verdiğini anladığında ise kimseye söylememesi konusunda baskı kurmaya çalıştığı, yazışmaların taciz boyutunda olduğu ve bu eylemleri cinsel saikle işlediğinin anlaşılmıştır. Bu haliyle soruşturma sonucunda oluşan inanç ve takdir neticesinde, şüphelinin atılı eğitici ve öğretici kişiler tarafından çocuğa karşı cinsel taciz suçunu işlediği, yeterli şüpheye tüm dosya kapsamında ulaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.