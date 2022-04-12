Yeşil sahada amigo terörü! Yumrukla burnu kırıldı kafasına kramponla tekme atıldı

Denizli'de amatör maç sonrası çıkan olaylar, spora gölge düşürdü. Mağlubiyet sonrası ev sahibi ekibin amigosu, kovaladığı rakip oyuncunun yumrukla burnunu kırdı. Yerde kanlar içinde yatarken, rakip bir futbolcunun kramponla başına tekme attığı genç futbolcu ve arkadaşları, ilçeden polis eskortu eşliğinde ayrılabildi.
Denizli 1. Amatör Küme C Grubu takımlarından Tavas Birlikspor, Tavas İlçe Stadı'nda oynanan erteleme maçında Bozkurt Belediyespor'u ağırladı. Konuk ekip, maçın 32. dakikasında Mücahit Savur'un attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Grupta zirve mücadelesi veren iki takımın mücadelesi, sahaya atılan yabancı maddeler ve küfürlü tezahüratlar nedeniyle baştan sonra gergin geçerken, müsabakanın bitiş düdüğünün ardından yaşanan olaylar ise spora gölge düşürdü.
GENÇ FUTBOLCUYU KOVALAYIP BURNUNU KIRDI
Ev sahibi Tavas Birlikspor'un bazı taraftarları, bitiş düdüğüyle birlikte sahaya inerek Bozkurt Belediyesporlu futbolcuları kovalamaya başladı. Ev sahibi ekibin oyuncularının da karıştığı kavgada Bozkurt Belediyesporlu futbolcular tartaklanırken, 18 yaşındaki Mehmet Eşbak'ın burnu ise kendisini sahanın dışına kadar kovalayan amigonun attığı yumrukla kırıldı. Kanlar içinde yerde kalan Eşbak, kendisini amigo şiddetinden korumaya çalışırken, bu kez de 11 numaralı rakip oyuncunun kramponla başına vurması ve vücuduna tekme atmasıyla sarsıldı.
POLİS HAVAYA ATEŞ EDEREK MÜDAHALE ETTİ
Yaşanan arbede nedeniyle sahanın içerisi ve dışarısı bir anda savaş alanına döndü. Maçta görevli polis ekipleri, kontrolden çıkan kavgaya havaya ateş ederek müdahale etti. Olaylar üzerine Tavas İlçe Stadı'na takviye olarak Çevik Kuvvet ekibi geldi. Güçlükle yatıştırılan olayların ardından Tavas Birlikspor'un tribün amigosu gözaltına alındı. Müsabaka hakemleri ve Bozkurt Belediyesporlu futbolcular, daha sonra karakola giderek ifade verdi. Bozkurt Belediyespor kafilesi, olaylı maçın ardından akşam saat 20.30 sıralarında polis eskortu eşliğinde Tavas'tan ayrıldı.
Burnu kırılan ve aldığı krampon darbesiyle dizinde kesik oluşan Mehmet Eşbak'ın ilk tedavisi karşılaşmadaki sağlık görevlisi tarafından yapıldı. Ambulansa Tavas Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Mehmet Eşbak, tedavisinin ardından karakola giderek amigo ve rakip futbolcudan şikayetçi oldu. Tedavisine Denizli Devlet Hastanesi'nde devam edilen Eşbak'ın birkaç gün içinde burnundan ameliyat olacağı öğrenildi.