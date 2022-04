Yeşil sahada amigo terörü! Yumrukla burnu kırıldı kafasına kramponla tekme atıldı

"HEM AMİGO HEM DE FUTBOLCUDAN ŞİKAYETÇİYİM"

Yaşananların ardından karşı taraftan kimsenin kendisiyle irtibata geçmemesi nedeniyle üzüntüsünün daha da arttığını aktaran Eşbak, şöyle konuştu:

"Her an gibi bir şekilde ulaşan veya özür dileyen olmadı. Özür dilemelerini isterdim açıkçası çünkü hiçbir suçum yokken, futbolcuyken bir taraftarın bunu yapmasını beklemezdim. Bununda özür dilemeyle teselli etmelerini beklerdim. Şuanda hastaneye gittim, kırık olduğu anlaşıldı. Raporlarımda elimde ameliyat olacağım birkaç gün içerisinde. Hem futbolcu, hem de taraftar hakkında şikayetçiyim. İkisinin de yüzü gayet net, futbolcunun ismi listede var, diğer kişinin ismi de tespit edildi. Görüntülerden bizzat ben kendim tespit ettim."



Maçın sonunda yaşanan çirkin görüntüler ve Mehmet Eşbak'ın burnunun yumrukla kırıldığı an stadın güvenlik kameralarına yansıdı. Olaya karışan tarafların belirlenmesi için kayıtlar incelemeye alındı. İstenmeyen olayların yaşandığı maç sonrası puanını 16'ya çıkaran Bozkurt Belediyespor, ikinci sıraya yükselirken, 15 puanda kalan Tavas Birlikspor ise üçüncülüğe geriledi.

