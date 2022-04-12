Yeşil sahada amigo terörü! Yumrukla burnu kırıldı kafasına kramponla tekme atıldı





"YAPMA, 'ALLAH RIZASI İÇİN VURMA' DEDİM"

Maçın başından sonuna kadar büyük bir stres altında kaldıklarını belirten Mehmet Eşbak, "Aramızdaki rekabet büyük, 2.'lik, 3.'lük mücadelesinin verildiği play-off gibi bir maçtı. Biz deplasmanda 1-0 öne geçmişiz, haliyle skoru korumak istiyoruz. Bu sürede taraftarlar çok taşkınlık çıkarmaya başladılar. Biz umursamadık, futbol içinde olabilen durumlar diye. Saha içerisinde aldığım darbeler, atılan maddeler, sürekli stres altındaydım. Maç bitti, tribünden birisi bağırdı, 'kıvırcık' diye, çıkış için tehdit etti. Maç bitti, bir şey olmaz, korurlar diye çıktım sahadan. Oyuncular, bizim oyuncularımıza saldırmaya başladılar. Olayla bir ilgim yoktu, antrenörleri bizim soyunma odamızın kapısını kapatmaya çalıştı. Ben merdivenlerden çıkacaktım o sırada, geri indim. Olayla ilgili bir şey olmasın diye formamı çıkardım. Tam tel kenarından yürürken, arkamı dönmemle beraber, beni tehdit eden adamı gördüm. Üstüme geldiği anda dedim ki; 'Yapma, Allah rızası için vurma'. Başka diyecek hiçbir şeyim yoktu. Çünkü nereden baksanız 300 kişilik taraftar grubu vardı. Bir şey dediğim anda beni orada linç edeceklerdi ki öyle de oldu. Arkamı döndüğüm anda yumruk yedim, ilk yumruğu sağ eli ile attı, ilkinden bir şey olmadı ama ikincisinde sol eliyle vurduğunda burnum kırıldı. Direkt yere yattım zaten, başka hiçbir şey yapma imkanım yoktu. Sadece kendimi korudum. Yere düştüm, yere düştükten sonra sırtımdan tekme yedim, kafama krampon darbesi yedim. Orada da küfür ettiler. En son yanıma biri geldi, 11 numaralı futbolcuydu, kafamı çevirdiğimde küfür ederek, 'geber' diyerek kafama kramponla vurdu. Sonrasını zaten hatırlamıyorum. Birisi kolumdan tuttu, kalktım, emniyet güçleri geldi, onlar ayırdı. Bana ardından tampon yaptılar, sonrasında ise hastaneye gittik. Hastane gidene kadar da sahanın içerisinden çıkarken ambulansı yumruklayıp, 'geber' diyerek bağırdılar. Hastaneye gittik, darp raporu aldım. Sonra emniyete gittim, detaylı bir ifade verdim ve tutanak tutuldu. Sonrasında çevik kuvvet geldi, polis eşliği ile birlikte ilçeden çıkabildik" dedi.