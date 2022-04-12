Prof. Dr. Serap Helvacı son yolculuğuna uğurlandı

"BU YAŞLARDAKİ ZAMANSIZ ÖLÜMLER İNSANI DERİNDEN YARALIYOR"

Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı Dursun Özbek "Serap'ın cenazesinde Galatasaray Camiası burada. Serap benim kardeşim gibi aynı mektepten mezunuz. Mehmet de kardeşim seviyesinde. Çok üzücü bir ölüm. Allah ailesine sabır versin. Bu yaşlardaki zamansız ölümler insanı derinden yaralıyor. Acımız sonsuz" dedi.