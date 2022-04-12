Kızına "Hadi atla işimi kolaylaştır" demişti! Cani baba için 20 yıl hapis istemi

Esentepe Mahallesi'nde 8 Ocak'ta yaşanan olay sonrasında 4. kattaki balkondan aşağıya düşen mağdur A.Ş. önce park halinde bulunan bir otomobilin üstüne düşmüş, sonra da arabadan sekerek beton zemine düşmüştü.
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, baba Haci Ş. tutuklu bulunduğu Silivri 3 Nolu Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Konfeksiyoncu olduğunu söyleyen 3 çocuk babası Haci Ş. savunmasında, "Kendi kızımı atacak bir şey yapmadım. Olay nasıl oldu inanın ben de bilmiyorum. Ben bir babayım, kızımı nasıl atarım. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Kızım düştüğünde ambulans çağırmışlar. Benim dizlerimin bağı çözülmüştü, aşağı bile inemedim. Kızımı atlarken görmedim. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum" dedi.
"HADİ ATLA DEMEDİM"
Olay gecesinin sorulması üzerine baba Haci Ş. "Gece uyurken saat 22.00-23.00 sıralarında çocukların seslerine uyandım. Çocuklar tartışıyordu. Ben de kızdım. Kızım, küçük kızımla tartışıyordu. Kızımla aramda hiçbir sorun yoktur. Ailemi ve kızımı çok seviyorum" dedi. Hakimin, "Kızını dövdün mü? Telefonunu kurcaladın mı? " sorusuna, sanık Haci Ş. "Kızımı dövmedim. Telefonunu alıp kurcalamadım. Daha sonra gidip tekrar uyudum. Sonradan kızımın balkondan düştüğünü öğrendim. Elim ayağım birbirine dolandı" diye cevap verdi. Hakimin, kızının instagram hesabı ve arkadaşları yüzünden tartışma yaşadıklarını sorması üzerine ise sanık Haci Ş. "Kızımın erkek arkadaşlarıyla ilgili ve kızımın instagram hesabıyla ilgili aramızda bir tartışma geçmedi" diye cevap verdi. Kızına "Hadi atlasana benim işimi kolaylaştırırsın" dediği de sorulan baba Haci Ş. "Bu şekilde sözler söylemedim. Suçsuzum" dedi. Sanık Haci Ş. pencerede tespit edilen kan izinden ise bilgisinin olmadığını, eşinin ise banyoda olduğunu ifade ederek tahliyesini ve beraatini talep etti. Sanık avukatı ise müvekkilinin 3 aydır tutuklu olduğunu belirterek "Ailesinin durumu perişandır. Küçük çocukları çalıştırmak zorunda kalıyorlar. İddianamedeki suçlamaları kabul etmiyoruz" diyerek tahliyesini talep etti.