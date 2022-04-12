Pendik’te kadına şiddet çocuğa taciz iddiası çıktı



Nuri Başkurt, "Gece 23.30 ve 00.00 civarındaydı. Biz dışarıda bir gürültü duyduk. Balkonun camına çıktığımızda burada bir kalabalığı olduğu, yerde bir bayan bir erkeğin yerde yattığını birbirine vurduklarını daha sonra yoldan geçen insanlarda karısını dövüyor diyerekten bir bayan dövülür mü? diye adamı dövmüşler. Bunun sonucunda bir arbede yaşanıyor. Mahallemizin insanları değiller. Biz yaklaşık 45 senedir bu mahalledeyiz. Kişileri tanımıyoruz" diye konuştu.