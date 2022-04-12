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    • Yaşam
    • 12.04.2022 14:24
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    • 12.04.2022 14:36
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    Eşinin kaçırıldığını sandı otomobilini parçaladı

    İstanbul Esenyurt'ta, marketten telefon çaldıkları iddia edilen hırsızların peşinden koşan telefonun sahibi, şüphelileri durdurmak için otomobillerine bindi.

    DHA
    Eşinin kaçırıldığını sandı otomobile saldırdı

    Otomobil hareket edince kocasının kaçırıldığını düşünen kadın ise sopayla aracın camlarına vurdu. Şüpheliler otomobille kaçarken yaşananlar kameraya yansıdı.

    Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Suriye uyruklu İbrahim Halil'in cep telefonu markette otururken, otomobille gelen kişiler tarafından çalındı.

    Telefonunun çalındığını gören Halil, hırsızları durdurmak için araçlarına bindi. Kocasının kaçırıldığını düşünen Halil'in eşi sopayla otomobilin camlarını kırdı.
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        Haberler Yaşam Eşinin kaçırıldığını sandı otomobilini parçaladı
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