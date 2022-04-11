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    • Yaşam
    • 12.04.2022 00:48
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    • 12.04.2022 01:07
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    İstanbul Pendik'te korkunç olay! Kucağındaki çocuğa aldırış etmeden genç kadını tekme tokat dövdüler

    İstanbul Pendik'te akşam saatlerinde meydana gelen bir olay görenleri şoke etti. Kucağında çocuk olduğu görülen bir kadını bir grup kişi tekme tokat dövdü. Etrafta bulunanların olaya müdahele etmemesi ise tepki çekti.

    DHA
    İstanbul Pendik’te korkunç olay!

    İstanbul'da, kucağında çocuğu ile birçok kişinin arasında tekmeli ve yumruklu saldırıya uğrayan kadının görüntülerine tepki yağdı.

    Saldırganın yanında bulunanlar olayı izlerken, dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Olay, iddiaya göre akşam saatlerinde Pendik'te yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi, kucağında çocuk bulunan kadını, birçok kişinin önünde tekme ve yumruklarla darbetti.

    Saldırı sırasında şüphelinin yanında bulunanlar ise duruma müdahale bile etmedi. Olayı gören mahalle sakinleri evlerinden bağırarak duruma tepki gösterdi. Bu sırada grubun yanına doğru bir başka kadının koşarak yardıma gittiği görüldü.

        Saldırıyı gerçekleştiren kişi, grubun içerisinden birinin müdahalesi ile uzaklaştırılırken, kadının çığlığı sokakta yankılandı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
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        Haberler Yaşam İstanbul Pendik'te korkunç olay! Kucağındaki çocuğa aldırış etmeden genç kadını tekme tokat dövdüler
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